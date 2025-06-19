Поиски продолжались более четырех дней: в Израиле достали из-под завалов тело мамы девочки, погибшей в результате обстрела

В израильском городе Бат-Ям спасатели достали из-под завалов тело 31-летней Марии Пешкуревой – украинской гражданки, которая вместе со своей семьей погибла в результате иранского ракетного удара 15 июня. Поиски продолжались более четырех дней.

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Об этом сообщает израильский информационный телеканал "9 канал". Спасатели работали на месте трагедии практически круглосуточно, а поисковые работы осложнялись масштабностью разрушений. Тело Марии удалось извлечь только 19 июня.

Жертвами иранского обстрела баллистикой многоэтажного дома в Бат-Яме, недалеко от Тель-Авива, утром 15 июня стали в целом девять человек. Среди них – пятеро украинцев, имена которых подтвердил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук:

Настя Бурик, 7 лет;

Мария Пешкурева, 31 год, ее мама;

Елена Пешкурева, 60 лет, бабушка Насти;

Костя Тутевич, 9 лет, двоюродный брат Насти, племянник Марии;

Илья Пешкурев, 13 лет, еще один двоюродный брат Насти и племянник Марии.

Погибшая украинка приехала в Израиль вместе с дочерью Анастасией, которая последние три года проходила лечение из-за онкологического заболевания. Отец девочки, Артем Бурик, с 2022 года служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и проживал в Украине.

В августе 2022 года у маленькой Насти обнаружили острый лимфобластный лейкоз. Сначала девочку лечили в Украине. После первого курса терапии состояние улучшилось, но совсем ненадолго, наступил рецидив. Родители решили везти Настю в Израиль, где им предложили хорошие условия.

Мария приехала в Израиль в декабре 2022 года по медицинской визе, чтобы получить жизненно важное лечение для своей дочери. В Израиле девочке провели пересадку костного мозга, но болезнь вернулась, пересадка не помогла. Семья не опустила руки и готовилась к лечению по новой методике, которая заставила бы трансплантат проснуться и начать борьбу. Однако война настигла семью в Израиле.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн в соцсети X выразил соболезнования близким погибшей Анастасии, которая стала жертвой ракетной атаки Ирана по территории Израиля.

"Выражаем соболезнования семье Анастасии Бурик, семилетней девочки, больной раком, которая была убита иранским режимом в Бат-Яме вместе с четырьмя другими членами ее семьи. Анастасия приехала в Израиль, чтобы получить жизненно необходимое лечение от рака, и была убита в результате иранской баллистической ракетной атаки. Иранский режим обстреливает гражданские районы и гражданскую инфраструктуру в Израиле, а его оружие используется против Украины и дестабилизирует европейскую безопасность", – написал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

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