Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана: сколько украинцев подали заявки

Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

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Кроме того, желание покинуть Иран выразили 85 украинцев и 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в нашем государстве. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Суспильне".

Также на горячую линию посольства Украины в Израиле обратились более 400 граждан. Консулы предоставили им разъяснения относительно возможных вариантов эвакуации. Сейчас посольство формирует список желающих эвакуироваться, а все необходимые инструкции размещены на официальных ресурсах дипломатического учреждения.

В ведомстве отметили, что после обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению министра Андрея Сибиги, дипломатическая служба перешла на круглосуточный режим мониторинга обстановки и обращений от граждан Украины, которые хотят эвакуироваться в более безопасные регионы или вернуться домой.

"Дипломаты посольства Украины в Государстве Израиль уже эвакуировали ряд граждан, которые срочно в этом нуждались", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Департамент консульской службы вместе с посольствами Украины в Израиле и Иране работает над несколькими вариантами эвакуации граждан – как отдельными рейсами, так и в сотрудничестве с международными партнерами. Дипломаты также продолжают уточнять данные украинцев и решать организационные вопросы.

Посольства в двух странах остаются в постоянном режиме мониторинга ситуации и предоставляют гражданам консульскую поддержку.

Напомним, ранее в МИД Украины призвали наших граждан, находящихся в Израиле и Иране, как можно быстрее покинуть эти страны. Соответствующие действия будут лучшим способом обезопасить себя и своих близких от ударов, которые наносят государства друг по другу на фоне конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов Ирана прогремели взрывы. Менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, но были и попадания: есть погибшие и раненные. Обмен взаимными ударами продолжается.

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