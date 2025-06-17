'Я боюсь, но выбираю надежду': в Израиле иранская ракета убила украинскую семью, которая приехала лечить дочь от рака

В Израиле во время иранского ракетного обстрела погибли пятеро украинцев. Ими оказалась семья из Одессы. Мама Мария Пешкурева, ее 7-летняя дочь Настя – они приехали сюда лечить девочку от онкологии. Вместе с ними погибли племянники Марии, а также ее 60-летняя мама Елена.

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Приехали лечить дочь от онкологии

В ночь на 14 июня Иран запустил по Израилю баллистические ракеты. Одна из них попала в жилой дом в городе Бат-Ям недалеко от Тель-Авива. Под завалами погибли пятеро украинцев.

Погибшими оказалась семья из Одессы. 30-летняя Мария Пешкурева и ее 7-летняя дочь Настя Бурик, которую лечили тут от тяжелой формы онкологии, мама Марии – 60-летняя Елена, и два племянника – 9-летний Константин и 7-летний Илья.

Еще в декабре 2022 года Мария с маленькой дочерью, которая страдала от онкологии, приехали в Израиль. Папа девочки Артем Бурик служит в 95-й десантно-штурмовой бригаде, он еще с 2022 года пошел защищать Украину.

В августе 2022 года врачи поставили диагноз – "рак"

Как описывала сама Мария на своих страничках в соцсетях, болезнь дочери стала для них громом среди ясного неба. Острый лимфобластный лейкоз.

"29 августа 2022 года мы услышали страшное: "У вашей дочери рак". С того дня я живу в параллельной реальности, где главное – спасти. Дышать. Не опускать рук", – писала Мария.

К сожалению, лечение девочки проходило очень тяжело. После первого курса терапии в Украине состояние улучшилось, но совсем ненадолго, наступил рецидив. Родители решили везти Настю в Израиль, где им предложили хорошие условия.

Но лечить нужно было за свой счет. Собирать деньги помогал благотворительный фонд "Країна добрих справ", а также другие благотворительные организации и неравнодушные люди. Денег не всегда хватало, маму с дочкой однажды даже принудительно выписали из больницы.

Пересадка костного мозга не помогла

Девочке провели пересадку костного мозга. Подготовка и проведение процедуры оказались очень болезненными для ребенка, но Настя прошла через это.

Тут новый удар – болезнь вернулась, пересадка не помогла. "Да, мы снова стоим на краю. Да, пересадка не помогла", – писала Мария.

Но появился еще один шанс – врачи предложили новую методику, которая заставила бы трансплантат проснуться и начать борьбу. Мама писала, что это очень рискованно для самой девочки, ведь метод может вызвать сильную реакцию организма.

"Мы идем на риск, но в данном случае без этого болезнь может победить. Я боюсь, но я выбираю надежду", – поясняла Мария 13 апреля.

Погибла бабушка и племянники

Помогать Марии и маленькой Насте в Израиль прилетела бабушка девочки, 60-летняя Елена, вместе с двумя племянниками. Мальчики пошли учиться в местные школы, а бабушка занималась сбором денег.

Деньги – это был больной вопрос. Мария постоянно боролась с теми, кто говорил, что хватит уже сборов, все равно не поможет. Были и те, кто обвинял ее в мошенничестве.

Маме девочки приходилось со всем этим постоянно бороться и убеждать в том, что у ее дочки есть шанс на жизнь. Помогал и папа – Артем обращался по видео к украинцам и просил помочь его дочери, пока он защищает Украину на фронте.

Но война догнала семью в Израиле. Баллистическая иранская ракета прилетела в многоквартирный дом в Бат-Яме, где семья снимала жилье. Они все погибли. Пока спасатели нашли тела всех, кроме Марии.