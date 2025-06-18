В результате иранского ракетного обстрела в Израиле погибли четверо граждан Украины: известны фамилии

Четверо граждан Украины погибли в результате иранских ракетных обстрелов города Бат-Ям, Израиль, которые состоялись 14 июня. Это: Пешкурев Илья, Тутевич Константин, Соколова Елена и Бурик Анастасия.

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Об этом для OBOZ.UA сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Также, по его словам, одна украинка числится пропавшей без вести – Пешкурева Мария.

"В Посольство Украины в Государстве Израиль поступило сообщение израильских компетентных органов о гибели четырех граждан Украины, а также данные относительно одной гражданки Украины, которая, по данным израильской стороны, числится пропавшей без вести. По предварительной информации, упомянутые граждане Украины погибли в результате ракетного обстрела 14 июня 2025 года в г. Бат-Ям (Государство Израиль)", – говорится в заявлении.

По данным израильской стороны, погибшими являются:

Пешкурев Илья Костантинович, 18.09.2010 г.р;

Тутевич Константин Павлович, 11.01.2015 г.р;

Соколова Елена Петровна, 18.01.1971 г.р,

Бурик Анастасия Артемовна, 14.07.2017 г.р.

Без вести пропавшей считается Мария Константиновна Пешкурева, которая родилась 3 октября 1994 года.

Вечером 17 июня местные органы проинформировали посольство Украины об идентификации четырех погибших. Сейчас решается вопрос получения согласия на кремацию останков тел. Также представители посольства поддерживают контакт с местным агентом, который обеспечивает репатриацию праха семьям погибших.

По результатам принятых консульским подразделением мер, погибшие имеют родственников на территории Украины, и эта связь установлена. Так, отец погибшей Анастасии Бурик является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Семья Пешкуревых, Тутевичей и Бурык из Одессы.

Также украинская сторона поддерживает контакт с мэром г. Бат-Ям и другими официальными лицами для координации дальнейших мероприятий и оказания помощи семьям погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле во время иранского ракетного обстрела погибла украинская семья из Одессы. Мама Мария Пешкурева и ее 7-летняя дочь Настя приехали сюда лечить девочку от онкологии. Вместе с ними погибли племянники Марии, а также ее 60-летняя мама Елена.

Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

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