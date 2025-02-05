Погода в Украине резко изменится: синоптикиня рассказала, к чему готовиться в ближайшие дни

В четверг, 6 февраля, синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенных изменений. Погоду будет продолжать определять Elvira, холодная воздушная масса арктического происхождения с севера, и поле высокого атмосферного давления. Поэтому осадков завтра можно не ожидать, лишь ночью в западных и центральных областях и на северо-востоке страны, а днем и в юго-восточной части будет местами небольшой снег.

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Завтра будет небольшой мороз (в восточных областях – до умеренного), а днем около 0 градусов, рассказала специально для OBOZ.UA синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Но уже в преддверии выходных циклон отступит и погода изменится.

В частности, в пятницу, 7 февраля, когда антициклон Elvira отступит от Украины, будет преобладать поле повышенного давления.

"Погода будет уже без осадков. На дорогах Украины местами сохранится гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления", – отметила эксперт.

Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки -1… -7 градусов, днем будет колебаться около 0 градусов, от -3 до +3 градусов, "в Закарпатье в ближайшие дни может быть даже до +5 градусов". При этом прохладным местом в Украине остаются Карпаты, где ночью ожидается -5...-11 градусов, а днем 0...-5 градусов.

По словам Наталии, снег, который в Карпатах уже есть, будет держаться и в дальнейшем из-за минусовых температур. Но на остальной территории страны большого снега не ожидается, "1-3 сантиметра может быть, но с пробелами и неравномерно".

"Итак, как видите, никаких страшных морозов нет. Поэтому в очередной раз подчеркиваем, что не нужно вестись на вбросы по погоде", – подчеркнула синоптик.

Так же будет и в начале следующей недели. То есть 10 февраля в Украине ожидается погода преимущественно без осадков. Температурные показатели также не будут существенно меняться.

"Ночью останется -3...-9 градусов, классическая зимняя температура. В Карпатах ночью -7...-12 градусов. Дневные максимумы -3...+3 градуса, и только на Закарпатье +2...+7 градусов", – рассказала Наталья Птуха о первом дне второй недели февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, февраль 2025 года в Украине начался с похолодания и снегопадов. Синоптики предупреждали о колебаниях температур в первые дни месяца, а также прогнозировали усиление морозов в его середине.

Но уже 3 февраля стало известно, что в Киеве появились первые подснежники. Из-за аномально теплой погоды цветы начали цвести на две недели раньше, что является абсолютным рекордом.

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