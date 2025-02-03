Февраль в Украине начался похолоданием: синоптик рассказала, есть ли вероятность усиления морозов. Карта

Февраль 2025 в Украине начался похолоданием и снегопадами. Синоптики предупреждают о колебаниях температур в ближайшие дни, а также прогнозируют более сильные морозы в середине месяца.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Ночью 4 февраля температура по всей Украине будет колебаться от -1 до -4 градусов, а днем температура будет от -2 до +2 градусов.

Местами возможны небольшие снегопады, но без значительных осадков.

Однако в южной части и на юго-востоке страны уже сегодня, 3 февраля, сыплет настоящий зимний снег. В Крыму ожидаются дожди. Водителям следует быть осторожными, особенно на дорогах, где гололедица может повлечь за собой сложные условия для движения.

В Киеве на 4 февраля прогнозируют небольшой снег и переменную температуру: ночью от -1 до -3 градусов, днем около нуля.

В последующие несколько дней в Украине будет сохраняться холодная погода : ночью температура будет опускаться до -3...-7 градусов, а днем будет колебаться от -3 до +3 градусов.

Диденко отметила, что после 19 февраля есть вероятность усиления морозов.

Напомним, в Киеве в Гидропарке появились первые подснежники. Из-за теплой погоды они начали цвести на две недели раньше, что является абсолютным рекордом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

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