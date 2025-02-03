В Киеве в Гидропарке появились первые подснежники. Фотофакт

В Киеве в Гидропарке появились первые подснежники. Из-за теплой погоды они начали цвести на две недели раньше, что является абсолютным рекордом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра. За продажу или покупку первоцветов можно получить штраф.

"В Киеве в Гидропарке появились первые подснежники. В этом году из-за теплой зимы они начали появляться на две недели раньше. Если в прошлые зимы их можно было увидеть примерно 13 февраля, то в этом – 1 февраля. Абсолютный рекорд", – подчеркнули экологи.

Следует добавить, что в Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3655 грн. Редкие растения занесены в Красную книгу Украины.

Напомним, в Киеве в конце января начали цвести сакуры. Цветы на деревьях были замечены сразу в трех районах столицы, в частности, на Оболони.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

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