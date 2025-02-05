Погода в Украине резко изменится: в Гидрометцентре озвучили прогноз на выходные и следующую неделю

В ближайшее время погода в Украине существенно изменится. Небольшой снег прекратится на всей территории страны, но в ночные часы установится настоящий зимний мороз на уровне -5… -9 градусов. До выходных, 8-9 февраля, погода может оставаться примерно одинаковой. Что касается следующей недели, то синоптики прогнозируют ночные умеренные морозы, а днем температуру около 0 градусов и погоду без осадков.

Видео дня

Подробный прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине резко изменится

В эти дни погодная ситуация в Украине претерпит существенные изменения. Температура несколько снизится и будет идти небольшой снег. "Сейчас погоду в Украине продолжает определять холодный воздух арктического происхождения, он доходит до нас с северных широт. Но несмотря на то, что у нас поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией образуется много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег", – рассказала синоптик.

По ее словам, восточнее Украины сейчас находится "высотный циклон", который не слишком активен и который "не слишком сильно проявляется яркими атмосферными фронтами", однако, он обеспечивает облачное небо и небольшой снег. Облака, в свою очередь, защищают от ощутимого понижения температуры. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов.

Такой "формат погоды" будет в среду, 5 февраля и частично в четверг, 6 февраля.

В преддверии выходных циклон отступит, прохладнее всего будет в Карпатах

В пятницу, 7 февраля, "высотный циклон" отступит с Украины, будет преобладать поле повышенного давления. "Оно усилится, и погода будет уже без осадков. На дорогах Украины кое-где сохраняется гололедица, ветер преимущественно северо-западного направления", – уточнила Наталья Птуха.

Ночью столбик термометра будет опускаться до отметки -1…-7 градусов, днем будет колебаться вблизи 0 градусов, от -3 до +3 градусов, "на Закарпатье в ближайшие дни может быть даже до +5 градусов". При этом, самым прохладным местом в Украине остаются Карпаты, где ночью ожидается -5...-11 градусов, а днем 0...-5 градусов.

Наталья Птуха добавила, что сейчас в Карпатах есть снег, и снежный покров будет держаться и дальше из-за минусовых температур. На остальной территории страны большого снега не ожидается, "1-3 сантиметра может быть, но с пробелами и неравномерно".

"Итак, как видите, никаких страшных морозов нет. Поэтому в очередной раз подчеркиваем, что не нужно вестись на вбросы о погоде. Объективно Гидрометцентр всегда предупреждает за 5 дней о том, какая будет погода", – подчеркнула синоптик.

Что далее? Классические зимние морозы

В начале следующей недели с 10 февраля в Украине ожидается погода преимущественно без осадков. При этом, температурные показатели не будут существенно меняться. "Ночью остается -3…-9 градусов, классическая зимняя температура. В Карпатах ночью -7…-12 градусов. Дневные максимумы -3…+3 градуса, и только на Закарпатье +2…+7 градусов", – сообщила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до воскресенья, 9 февраля. Судя по ним, погода в Украине может существенно измениться уже в ближайшие дни.

Так, в четверг, 6 февраля, по всей территории Украины ожидается небольшой снег. Температурный фон почти сравняется для всех регионов. Ночью будут господствовать морозы до -5 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 градуса на западе и юге, до +1 градуса в центре, на севере и востоке. На крайнем востоке в дневные часы сохраняется небольшой мороз.

В пятницу, 7 февраля, погода в Украине резко изменится. Осадки прекратятся, установится переменная облачность. Тем не менее температурный фон будет оставаться почти на уровне предыдущего дня. Ночью везде ожидаются морозы до -6 градусов. Дневной температурный рекорд будет установлен в Закарпатской области на уровне +5 градусов. На остальной территории Украины днем воздух будет прогреваться до +1…+2 градусов.

В субботу, 8 февраля, синоптики прогнозируют погоду, аналогичную погоде предыдущего дня – без осадков, переменная облачность, ночью мороз до -6 градусов, днем около 0 градусов с переходом в небольшой плюс.

В воскресенье, 9 февраля, осадков также не предполагается, в Украине будет переменная облачность. Ночью по всей территории страны ожидаются морозы – до -8 градусов на востоке, до -6 градусов на севере, в центре и на западе, до -5 градусов на юге. Дневные температуры будут колебаться вблизи отметки 0 градусов. Теплее всего днем будет в Закарпатье, +6 градусов, холоднее всего на востоке, -3 градуса.