Погода на Рождество удивит украинцев: синоптик рассказала, чего ждать

В этом году на Рождество в Украине сохранится довольно теплая погода, как для зимнего периода. Температурные показатели несколько снизятся, но в целом будут довольно комфортными для украинцев.

Об этом в комментарии СМИ рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Она добавила, что на Новый год погода тоже существенно не изменится.

Температурные показатели удивляют

По словам Балабух, согласно текущим прогнозам, на Рождество ожидается относительно теплая погода.

"Если сейчас аномалии где-то 2-4 градуса выше нормы, то там они снижаются, но остаются на 1-2 градуса выше нормы", – объяснила синоптик.

Температура воздуха в течение праздничной недели немного снизится, но будет оставаться теплой для декабря.

Что касается погоды после 28 декабря, Балабух отметила, что она почти не изменится. По ее словам, две декады этого месяца идут очень теплые, поэтому фактически наблюдается погодный режим, похожий на ноябрь, который практически продолжается уже в течение двух месяцев подряд.

"И даже в ноябре у нас температура была уже ближе, подобная октябрю, а не ноябрю. В то время как в октябре была ниже. Такое впечатление, что октябрь с ноябрем поменялись местами", – добавила метеоролог.

Напомним, ночью 10 декабря во многих регионах Украины выпал первый снег. Существенные осадки коснулись северо-восточных и восточных областей, а на юге страны прошли сильные дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Однако, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов.

