Пришла зима: в Украине в ряде областей выпал снег. Фото и видео

Ночью 10 декабря во многих регионах Украины выпал первый снег. Существенные осадки затронули северо-восточные и восточные области, а на юге страны прошли сильные дожди.

Видео дня

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации снегопада. OBOZ.UA собрали информацию о первом снеге в декабре 2025.

Харьков

Накануне синоптики предупреждали о вероятности снегопада в Харькове и в этот раз прогноз сбылся. Сильные осадки в Харькове выпали еще ночью, а уже на рассвете дежурные бригады коммунальных служб вышли убирать аллеи и дорожки. На дорогах областного центра работает как спецтехника, так и рабочие с лопатами.

Днепр

Достаточно много снега также насыпало ночью в Днепре. Как отмечают синоптики, осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя ожидаются в течение дня.

Также в Днепропетровской области сохранится облачная погода. Температура в регионе будет колебаться от 2 до 7 градусов.

Кроме областного центра снег выпал и в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.

Запорожье

Несмотря на плюсовую температуру, ночью снег также прошел в Запорожье. В некоторых районах города горожане любуются красивыми зимними пейзажами.

В свою очередь запорожские коммунальные службы, как и в других городах, уже приступили к ликвидации последствий снегопада.

Другие регионы

Ночью немного снега насыпало в Полтаве и некоторых других населенных пунктах. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня 10 декабря осадки в виде мокрого снега возможны в юго-восточной части Украины. При этом на юге страны с ночи продолжаются дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!