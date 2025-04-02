Погода на Пасху удивит украинцев: ждать ли снега и дождей

На Пасху, 20 апреля, в Украине ожидается теплая весенняя погода с температурой воздуха до +16 градусов. Однако местами возможен небольшой дождь.

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Об этом свидетельствует прогноз портала Meteo.ua. По данным синоптиков, в Киеве 20 апреля ожидается сильная облачность, восточный ветер 3 м/с.

Ночью +4 градуса, утром +7 градусов, днем ожидается от +9 до +15 градусов.

В Харькове на Пасху синоптики прогнозируют солнечную погоду и северо-восточный ветер 5 м/с.

Ночью +4 градуса, утром +7, днем до +13 градусов тепла.

В Одессе 20 апреля пройдет дождь. Ночью +9, днем до +14, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5 м/с.

На Закарпатье на Воскресение Христово будет едва ли не теплее всего в Украине, однако возможен небольшой дождь.

В Ужгороде 20 апреля ночью +8, днем до +16, небольшой дождь, восточный ветер 3 м/с.

Во Львове прогнозируют похожую синоптическую ситуацию. Ночью +7 градусов, днем до +12, небольшой дождь, восточный ветер 4 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская синоптик Наталья Диденко спрогнозировала после 5 апреля похолодание в Украине. По ее данным, возможны заморозки и даже снег и сильный ветер.

А метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что нынешний апрель будет теплее других, хотя превышение нормы ожидается менее явным, чем в марте. Вероятность снега низкая, однако в Карпатах он будет держаться в течение всего месяца.

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