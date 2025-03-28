Будут "аномалии"? Синоптик рассказал, какой погоды ждать в Украине в апреле и возможен ли снег

В апреле 2025 года в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха и увеличение количества солнечных дней. В то же время, дожди будут выпадать преимущественно на Левобережье.

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Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич для Meteoprog. Он отметил, что потепление станет продолжением тенденции, начавшейся еще в марте.

По его словам, март оказался рекордно теплым и во многих регионах температура превысила исторические показатели. Это было обусловлено влиянием теплых воздушных масс с южных и юго-западных направлений, и только в начале и средине месяца отмечалось кратковременное похолодание.

В Украине апрель также будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы будет менее выраженным, чем в марте. Температура воздуха будет на 1,5-2,7 °С выше нормы, что ускорит вегетацию растений.

"В связи с увеличением средней температуры ускорятся процессы вегетации всех видов растений, поэтому в случае кратковременных вторжений холода уже есть смысл говорить не о морозах, а о заморозках — то есть снижение температуры воздуха ниже 0 °C на фоне положительной среднесуточной температуры", — отметил Кибальчич.

Количество осадков в разных регионах страны будет неравномерным, а основную часть дождей принесут конвективные процессы. В целом месячная норма осадков сохранится, но на Левобережье может превысить ее на 20-50%. Вероятность снегопадов на равнинах почти отсутствует, однако в Карпатах снег будет сохраняться в течение всего апреля.

Согласно прогнозу Кибальчича, в апреле сохранится тенденция к аномальному потеплению, особенно на востоке и северо-востоке Европы. Ожидается, что в первой декаде месяца мощный антициклон над севером континента обеспечит устойчивую сухую погоду, однако в середине апреля он станет ослабевать. В то же время, в районе Средиземного моря и над странами юго-западной Европы прогнозируется более низкое атмосферное давление на протяжении всего апреля.

Осадки в апреле распределятся неравномерно: больше дождей будет выпадать на территории Южной Европы и Турции, где возможны сильные ливни с грозами, а общее количество осадков в месяц может достичь 150 – 300% от климатической нормы. В северной части Европы количество осадков будет ниже нормы, а основные дожди ожидаются во второй половине месяца.

"Температура воздуха по всей Европе прогнозируется достаточно высокой по сравнению с многолетними климатическими показателями. Максимальные отклонения от нормы ожидаются в восточной и северо-восточной Европе, а наименьшие аномалии следует ожидать в районе Пиренейского полуострова, куда чаще будет поступать холодный воздух из северной части Атлантического океана и Гренландии", – отметил метеоролог.

По его словам, в горах, в частности, Альпах и Карпатах, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, поэтому здесь еще сохранится снежный покров в достаточном количестве.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптикини Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, в начале апреля в Украине возможно снижение температуры, однако аномальных холодов не ожидается. Однако температурные колебания типичны для весеннего периода, поэтому значительного дискомфорта они не повлекут.

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