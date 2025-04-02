Похолодание, заморозки, снег: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В четверг, 3 апреля, осадки уйдут в южные регионы нашей страны, на остальной территории ожидается сухая погода. Впрочем, дальше, в Украине начнется похолодание с возможными заморозками и даже снегом.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что завтра в прохладных областях температура воздуха немного повысится.

"3 апреля дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части, на Луганщине, Донбассе, в Днепре с районами, в Черкасской, в Кропивницком с районами, в Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории Украины прояснит", – говорится в сообщении.

В четверг в Украине днем предполагается +14+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее +8+12 градусов. Ветер будет преобладать на северо-восточном направлении, умеренный, в центре – местами сильный.

В Киеве в четверг и пятницу 3 и 4 апреля ожидается теплая, сухая и даже солнечная погода. Возможно, в ближайшую ночь еще задержится дождь. 3 апреля столбики термометров поднимутся до +12 градусов, 4 апреля – до +16+18 градусов.

В субботу, 5 апреля, в столице температура воздуха резко снизится до +6+9 градусов, а в воскресенье есть вероятность снега и сильного ветра.

"В дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер. Уточнение и детализация – постепенно в ежедневных прогнозах. А пока ближайшие четверг и пятницу любуемся теплой весной", – отметила синоптик.

Напомним, по словам метеоролога Игоря Кибальчича, апрель 2025-го в Украине будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы ожидается менее выраженным, чем в марте. Вероятность снегопадов на равнинах низкая, однако в Карпатах снег будет сохраняться в течение всего месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптика Натальи Птухи, апрель начнется относительно теплой погодой, однако уже в ближайшие дни ситуация изменится. На выходных в Украине ожидается понижение температуры, которое может продолжаться до 9 апреля.

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