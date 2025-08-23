'Погода будет пестрой': синоптик дала подробный прогноз на День Независимости. Карта

Погода на День Независимости 24 августа в Украине обещает быть контрастной и разной для регионов. В воскресенье ожидается интересная и пестрая метеокартина.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночные и утренние часы дожди пройдут в западных областях. Днем и к вечеру осадки распространятся на север и центр страны. Восточные области будут оставаться сухими, а на юге преимущественно без осадков, лишь вечером возможны локальные дожди.

Ветер прогнозируется северо-западный, умеренный, местами порывистый.

Температурные показатели также не слишком летние: ночью на большей части территории ожидается от +8 до +12 градусов, теплее будет только на юге и востоке — до +16.

Днем на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется лишь до +15+19, тогда как в центральных, южных и восточных регионах температура поднимется до +20+25, а на юго-востоке местами достигнет +27.

В Киеве ночью, утром и в первой половине дня сохранится сухая погода. Однако после обеда атмосферный фронт принесет дождь. Максимальная температура в столице составит +18...+20°С, ветер ожидается порывистый.

