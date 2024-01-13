В статье о героическом прорыве турецкого пароходофрегата "Таиф" в Синопском сражении мы остановились на моменте, когда он прошёл впритирку с русскими линейными кораблями. Это стало большой удачей, ибо те изрыгали дым, огонь и смертоносный чугун, ведя сокрушительную батальную пальбу на пределе скорострельности – и даже за ее пределами!

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О феноменальном, бьющем все рекорды темпе стрельбы нахимовцев я писал в американском The Artilleryman magazine и в военно-морском журнале "Гангут", впервые подняв сей любопытный вопрос, попахивающий флотскими приписками. То есть враньём, которое пронизало все сферы российской жизни, включая военную, а также неизбежно историографию. Историки этой самобытной страны до сих пор, даже спустя 170 лет после тех событий предпочитают не касаться таких деликатных тем, они больше славословят победу, а если и переживают, то из-за несостоявшегося большого десанта на Босфор и крестов над Айя-Софией.

Счастливо миновав вражеские линкоры, "Таиф" встретил русские фрегаты, в жарком бою переиграл их, несмотря на их подавляющий огневой перевес, но вырваться в море и после этого не удалось. Едва он разобрался с ними, как подоспели пароходы Корнилова, спешившие к месту сражения. Тут произошёл еще один показательный случай, характеризующий Корнилова с той стороны, которую нам не показывали. Его пароходы бросились "Таифу" наперерез, забыв о своей эскадре, ведущей тяжелый бой!..

Корнилов мчался с ними из Севастополя, он спешил разделить лавры давно лелеемого "второго Наварина", но не поспешил на помощь сражающимся товарищам, не бросился туда, где решалась судьба всего сражения. Обуреваемый честолюбием, он снова, как и в случае с египетским пароходом "Перваз Бахри" двумя неделями ранее, 17 ноября, пренебрёг общими интересами и погнался на "Одессе" за отдельным пароходом.

Он слышал грохот канонады, подходя к Синопу с севера, и видел ядра, летящие через перешеек и взрывающиеся над городом. Он видел, что завязалось генеральное сражение, и пароходы могут очень пригодиться, тем более, что ветер дул с моря и парусникам трудно было маневрировать в тесной бухте, особенно после серьёзных повреждений, причинённых турецкими ядрами.

Князь В.И. Барятинский, в то время лейтенант и флаг-офицер Корнилова, стоявший на мостике "Одессы", флагманского корабля Корнилова, писал: "Наконец мыс обогнут, и мы видим рейд и все наши суда в линии, извергающие адский огонь на турецкие суда и батареи, которые отвечают также яростно".

То есть начальник штаба флота увидел свои корабли в разгар боя, когда весы Фортуны колебались и за исход никто не мог поручиться. На эскадре пароходы Корнилова увидели позже, видимость была плоха из-за густых облаков порохового дыма, окутавших корабли. Но как только увидели, на "Императрице Марии", флагманском корабле Нахимова, подняли сигнал "Приблизиться к адмиралу". Однако в шканечном журнале линейного корабля "Ростислав" пишут, что Корнилов сигнал "за дальностью рассмотреть не мог и пошёл прямо к сражающимся с пароходом "Таиф" нашим фрегатам "Кагул" и "Кулевчи"".

Гм, Корнилов не мог рассмотреть сигнал? Не разглядел за дальностью? Но та не превышала двух миль, подзорная труба давно являлась необходимым атрибутом на мостике любого корабля, а за два часа до этого он через перешеек отлично видел флаги русских кораблей... Боюсь, все он видел, но, как и в случае с "Перваз-Бахри" честолюбие взяло верх над долгом.

"Таиф", увидя "Одессу", смело повернул на нее, и лишь появление еще двух русских пароходов уберегло ту от крупных неприятностей. Если турецкий пароходофрегат нёс, согласно русским данным, 20-22 орудия, то "Одессе" с ее шестью пушками к нему и на пушечный, так сказать, выстрел подходить не стоило! Третья фаза прорыва продолжалась до 14 ч 50 мин.

Барятинский продолжает: "…он ... продолжает идти на нас, видя в нас слабого противника. Завидя вскоре "Крым", а затем и "Херсонес", идущий за нами, он круто меняет курс и направляется к берегу снова под выстрелы фрегатов".

"Одесса" бросилась на пересечку его курса и вскоре открыла огонь, "Таиф" ответил и стрелял много лучше "Перваз-Бахри". Барятинский: "Одно из первых ядер насквозь пробивает висящую на правой стороне шлюпку, пополам перерезывает унтер-офицера, стоявшего на часах у флага, и разбивает штурвал, контузив рулевого. В продолжение нескольких минут мы лишены возможности управляться и подвергаемся огню неприятеля. Приделав другой румпель, мы продолжаем погоню, но к великой досаде замечаем, что его ход лучше нашего; он видимо опережает нас, и Корнилов решается прекратить погоню за "Таифом"…"

Открыл огонь и "Крым", сделав 83 выстрела, из них 12 бомбами. "Одесса" произвела 79 выстрелов, бросив 9 бомб. Но турецкие артиллеристы знали свое дело и в оживлённой перестрелке разбили носовое орудие "Одессы", а также повредили ей рулевое управление. В итоге сказалась более высокая скорость турка, и в три часа дня он исчез в налетевшем шквале. То есть бой был серьёзный. Кстати, о "значительно более высокой скорости", позволившей ему уйти: у "Таифа" она составляла 9 узлов, а у "Одессы", по разным данным, от 8,5 до 11…

Между прочим, попытка Корнилова идти на абордаж могла закончиться плачевно: "Одесса" имела 194 человека экипажа, тогда как "Таиф" 320, отлично проявивших себя. Начальник штаба флота мог погибнуть или попасть в плен. Так неожиданно могла завершиться блистательная Синопская виктория…

Наконец-то героический корабль вырвался в открытое море! Он обогнул Синопский мыс и уже вечером прошёл мимо города с севера: море озарялось огнем огромного пожара, это горела турецкая часть Синопа. Русские канониры не отличались меткостью, и тысячи ядер, бомб и зажигательных брандскугелей обрушились на жилые кварталы. Сожжение города будет затем поставлено в вину Нахимову – разумеется, европейцами, русских такие мелочи не волновали, наоборот, они писали об этом с восторгом. Как и сейчас, когда их ракеты и шахеды бьют по гражданским объектам украинских городов.

Но кто же так смело и умело командовал "Таифом", который с блеском сделал то, что не удалось "Варягу"? Согласитесь, что это был отличный моряк!

Русские историки и писатели бездоказательно утверждают, что это был британец Адольфус Слейд, служивший Мушавер-пашой, то бишь главным советником турецкого флота. И всячески поливают его грязью – даже лучшие из них. Они обвиняют его, совершившего чудеса доблести и мастерства, в трусости и предательстве боевых товарищей! Тем самым демонстрируя свою профессиональную несостоятельность, не говоря уже о непорядочности.

Но почему они так пишут? Понятно, что Британия давно была костью в горле патриотичных россиян, то-то мем Суворова "англичанка гадит" до сих пор популярен среди них, но каковы были основания приписывать представителю ненавистной нации командование "Таифом"? И на чем основано столь дружное и яростное, зачастую недостойное, выходящее за рамки приличий, обвинение "просвещенного мореплавателя", как язвительно-завистливо называли англичан в России, во всех смертных грехах?

Эта история настолько интересна и показательна, настолько характерна именно для России, что ей необходимо посвятить отдельную статью. Продолжение следует!