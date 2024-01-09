Я уже писал в связи с годовщиной Синопского сражения, что около 70% моряков Черноморского флота во время Крымской войны были украинцами и что почти все они полегли, обороняя Севастополь. И что сама та война имеет много параллелей с нынешней, что неудивительно: Россия тогда напала на Турцию точно так, как сейчас на Украину, и по тем же причинам. Добавлю, что корабли, дравшиеся в бухте Синопа, также были построены в Украине, украинскими мастерами, на верфях Николаева.

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Но есть еще одно, о чем хотелось бы написать в качестве примера-пожелания неньке, оказавшейся в конце 2023 года в тяжёлой ситуации. Это подвиг "Таифа" в Синопском сражении, затмевающий легендарно-мифический "подвиг" "Варяга". Именно его прорыв через многократно превосходящие силы врага и стал самым ярким эпизодом этой схватки! Он показал, что смелый и умелый боец в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации может победить.

Но к делу. 30 октября 1853 года эскадра адмирала Нахимова уничтожила в бухте Синопа турецкую эскадру, спасся лишь один пароходофрегат "Таиф". За исключением его феноменального прорыва, баталия с военной стороны интереса не представляла, будучи фактически расстрелом слабейшего противника. Синоп вошел в историю иным: как последнее крупное сражение парусных флотов и первое с участием пароходов, а также как опрометчивая акция, вызвавшая вступление в войну Англии и Франции, после чего поражение России было неизбежно.

Да, "Таиф" совершил настоящий подвиг. Но тем и характерна российская историография, что постаралась замолчать и очернить его, выставить примером трусливого бегства. Турецкая же историография данного периода и тематики только сейчас становится на ноги. В итоге героизм корабля остался неизвестным широкой публике.

Прорыв через строй линейных кораблей

Итак, в дождливый полдень 30 октября 1853 года шесть мощных линейных кораблей эскадры адмирала Нахимова двумя колоннами ворвались в бухту Синопа, стали на шпринги и открыли сокрушительный огонь по турецким фрегатам, корветам и береговым батареям. Турки яростно отстреливались, и над бухтой заревел железный шторм по образному выражению британца Адольфуса Слейда, занимавшего пост Мушавер-паши, главного советника турецкого флота.

Русским линейным кораблям, этим плавучим батареям, воплощению морской мощи (в сумме 624 орудия) с отлично подготовленными командами, двум фрегатам (96 орудий) и трём пароходам Корнилова (18 пушек) противостояли семь фрегатов и три корвета с множеством новобранцев на борту, за которыми во второй линии стояли два вооружённых парохода и цивильные суда. Всего на турецких кораблях имелось 476 орудий меньших калибров, чем на линкорах Нахимова.

Их прикрывали береговые батареи, на вооружении которых стояло разномастное старье малых калибров (14-19 фунтов), в том числе три антикварных генуэзских пушки времен падения Константинополя, то есть середины XV века! В бою участвовало всего 24 орудия, а их обслуга состояла не из армейцев, а из ополченцев. Превосходство русских было столь велико, что исход боя не вызывал сомнений. Однако в одном случае русская коса нашла на турецкий камень!

Первый выстрел раздался в 12 часов 28 минут, вскоре бухту затопил грохот канонады, заволокло пороховым дымом, и в этом артиллерийском аду уже в 12:45 с дозорного фрегата "Кагул" увидели батарейный пароход, идущий в облаках дыма мимо кораблей левой русской колонны, ведущих батальную пальбу на пределе скорострельности. В этот решающий момент сражения корабли Нахимова выбрасывали до двухсот снарядов в минуту – и впрямь железный шторм!

Это значит, что предусмотрительный командир с утра держал "Таиф" под парами, обстановку знал, ход дел оценил мгновенно и – пошёл на прорыв. Он выходил из центра бухты и перед ним стоял выбор, куда идти? Командир выбрал колонну адмирала Новосильского, ибо она не дошла на указанное в боевом приказе Нахимова расстояние (на глубине 10 сажен, примерно 1 кабельтов до турецкой линии) и стала дальше, в двух-трех кабельтовых.

В это время фрегаты "Дамиад", "Каиди-Зафер", "Низамие" и корвет "Фейзи-Меабуд" вместе с береговой батареей № 6, мимо которых двигался "Таиф", изо всех сил отбивались, русские отмечали, что ответный огонь турок был сильным и точным, и под этим огнём с обеих сторон "Таиф" шёл как на параде на расстоянии кабельтова от русских гигантов, если не менее.

Фортуна покровительствует смелым! На "Париже" (120-130 пушек), с прохода мимо которого начал свой смертельный анабазис "Таиф" (он по разным сведениям имел от 12 до 22 орудий), могли не успеть среагировать на его выдвижение из линии турецких судов, но "Три святителя" (120-130 пушек), следующий корабль левой русской колонны, уже не должен был его упустить. Однако именно в этот момент турецкое ядро перебило ему шпринг, корабль развернуло кормой к берегу, и концевому "Ростиславу" (84 пушки) стало не до "Таифа", ему пришлось заняться батареей № 6, сильно бившей "Святителей" продольными залпами.

В итоге мимо линейных кораблей "Таиф" проскочил с небольшими повреждениями. Впрочем, А. Сатин, тогда мичман "Трех Святителей", помощник командира батареи мидель-дека, в своих воспоминаниях писал, что "Таиф" действовал еще более смело – он прорезал строй русских кораблей!

Но россияне преподносят героизм турка в чёрном цвете: крался между турецкой боевой линией и берегом. Прятался за спинами сражающихся товарищей! Даже в многотомной Военной энциклопедии дана фальшивая схема боя, ее приводил в юбилейном выпуске в 2003 году орган Министерства обороны РФ, "Военно-исторический журнал", а также Википедия и множество статей и сайтов.

Хотя в схемах из шканечных журналов русских кораблей ясно указан его маршрут между боевыми линиями противников. Да и осадка (5,1 м) этого крупного по тем временам корабля не позволяла ему идти впритирку к берегу, меж тем как турецкие фрегаты и корветы стояли максимально близко к земле.

Мало того, российские историки трактуют этот отчаянно смелый выход под страшный огонь линейных кораблей как трусливое бегство! Неужели признание доблести врага принизит победу русского оружия? Да и вообще врать нехорошо...

Бой с фрегатами

Однако вырваться смельчаку не удалось – два русских фрегата стерегли путь в открытое море. Нахимов специально выделил их для действий против турецких пароходов, и они имели над "Таифом" многократный перевес в числе орудий. 44-пушечный "Кагул" открыл огонь в 12:57 , а спустя пять минут к нему присоединился 52-пуш. "Кулевчи".

Бой был жаркий. Фрегаты били бортовыми залпами, стараясь прижать пароход к берегу, но "Таиф" метко отстреливался, искусно маневрировал, то давал полный ход, то останавливал машину, выждал момент и снова пошёл на прорыв. К половине второго он уже оторвался от фрегатов, те еще некоторое время гнались за ним, паля из погонных орудий, но затем повернули к своей эскадре, которой достигли в 14:37, стали на якорь и открыли огонь по туркам.

Итак, "Таиф" проскочил сквозь огонь трех линейных кораблей и в манёвренном бою переиграл два фрегата, то бишь имел дело с пятью кораблями из нахимовских восьми! Понятно, что на прогулку это было мало похоже – он получал удары и отвечал на них. На "Кагуле" и "Кулевчи" имелись раненые, а на "Таифе" убитые. Ничего не скажешь, лихой командир стоял на мостике этого доблестного пароходофрегата, да и команда была под стать ему.

Никак нельзя согласиться с до сих пор популярным в России автором псевдоисторических опусов, певцом ленинско-сталинского флота Б. Зверевым, который в насквозь лживой книге "Синопская победа" презрительно отзывался о командире: мол, Слейд "наглядно продемонстрировал все ничтожество английской морской школы". Как раз школу-то он продемонстрировал весьма неплохую!

Но тут мы сталкиваемся с еще одной очень характерной ложью российской историографии. Зверев, как и все остальные историки и русские батальные живописатели почему-то считают, что командиром "Таифа" был британец Адольфус Слейд. Да-да, это тот самый Мушавер-паша – и уже поэтому он не мог командовать ни "Таифом", ни любым иным турецким кораблем. Но данному казусу, как и продолжению рассказа о прорыве этого успешного предшественника несчастливого "Варяга" – не успел он разобраться с фрегатами, как столкнулся с пароходами Корнилова! – посвятим следующую статью.