Подвергались унижениям из-за своего происхождения: Украина вернула из оккупации большую группу детей и подростков

Украине удалось спасти с временно оккупированных территорий "большую группу детей и подростков". Их вернули на контролируемую Киевом территорию в рамках Bring Kids Back UA, инициативы президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас все эти дети "в безопасности, получают необходимую поддержку, помощь с документами и возможность начать жизнь заново в свободной Украине".

Видео дня

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. В свою очередь в Bring Kids Back UA поблагодарили за помощь Save Ukraine, We Are All Ukrainians, БФ "Хуманити", Объединенному центру СБУ по координации, поиску и освобождению пленных, и рассказали истории возвращенных детей.

Согласно сообщению Bring Kids Back UA, с временно оккупированной территории вернулись семь детей и подростков.

Истории детей

10-летней Карине одноклассники угрожали, что российские спецслужбы посадят ее "на подвал" за то, что она украинка. А ее братьев, 7-летнего Марка и 4-летнего Стефана в детском саду заставляли петь патриотические российские песни и ежемесячно собирали деньги для армии оккупантов.

7-летняя Настя и 2-летний Ярослав потеряли маму из-за бездействия российских врачей. Так называемая "служба по делам детей" пыталась отправить детей в интернат, несмотря на наличие родственников, которые стремились оформить опеку. К счастью, этих детей также удалось спасти.

19-летнего Михаила российские военные забрали на допрос, пытали и угрожали расстрелом из-за того, что его дядя является ветераном АТО. Причем тогда парню было всего 17 лет. А как только он достиг совершеннолетия, оккупанты поставили юношу на воинский учет. Сейчас и он вернулся в свободную Украину.

18-летняя Вероника большую часть своей жизни провела в оккупации и училась в российской школе. Несмотря на это, девушке удалось сохранить свою украинскую идентичность. Первое, что она сделала, как только пересекла украинскую границу, – разорвала российский паспорт, который получила принудительно.

Объемы преступления

Согласно последним данным Bring Kids Back UA, сейчас есть 19 546 "сообщений о незаконных депортациях". Речь идет о военном преступлении – перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины на территории страны-агрессора. Причем в инициативе украинского лидера подчеркивают, что указанное число далеко не полное, а речь идет лишь о подтвержденных документами фактах, и таких детей гораздо больше.

По состоянию на это время Украине удалось вернуть с территории России и с оккупированных украинских земель лишь 1 791 ребенка. Причем в подавляющем большинстве случаев речь идет о возвращении с ВОТ, россияне старательно скрывают свое военное преступление.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз Украине удалось спасти группу детей с временно оккупированных территорий в прошлом месяце. Тогда речь шла о трех юных украинцах, которые сейчас также проходят оздоровление, получают психологическую поддержку и восстанавливают документы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!