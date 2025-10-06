"В школе царила сплошная пропаганда": из оккупации РФ удалось спасти трех подростков
Украине удалось спасти еще трех юных украинцев с временно оккупированных территорий. Сейчас они проходят оздоровление, им оказывают психологическую поддержку и помогают восстановить документы
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что вернули подростков домой в рамках инициативы Kids Back UA.
Детали
Домой вернулись две 18-летние девушки и 19-летний юноша. Руководитель ОП рассказал истории этих юных украинцев, которым пришлось жить в атмосфере постоянного давления и страха.
Так, одна из девушек вынуждена была учиться в школе, где царила сплошная пропаганда.
"Атмосфера постоянного давления и страха заставляла ее мечтать только об одном – день, когда удастся вырваться", – рассказал Ермак.
Еще одна 18-летняя девушка с первых дней войны жила под ежедневными обстрелами. Постоянный стресс и страх привели к возникновению у нее серьезных проблем с сердцем, а надлежащей медицинской помощи в оккупации не было.
19-летний парень остался один на временно оккупированных территориях после потери родителей. Всех его друзья оккупанты уже принудительно мобилизовали, и он ежедневно боялся, что придут и за ним.
Теперь все трое наконец в безопасности. Спасенная молодежь получает помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.
РФ удерживает почти 20 тысяч украинских детей
По данным правительства Украины, РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. На переговорах с РФ в Стамбуле в июне украинская делегация призвала вернуть 339 детей, чьи личности установлены.
По словам президента Владимира Зеленского, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на своих пленных оккупантов, что находится вне понимания и международного права.
В рамках инициативы Bring Kids Back 38 стран и две организации подписали заявление с призывом к РФ вернуть похищенных несовершеннолетних.
По информации с официального портала Children of War, по состоянию на 13 августа 2025 года под эгидой инициативы Bring Kids Back UA уже возвращено 1 509 детей.
В июле киберспециалисты ГЦР нашли новые доказательства массового похищения Россией украинских детей с оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря взлому сервисов оккупационного "правительства" Крыма.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 22 ребенка. Они жили в страхе и опасности. Из-за проукраинской позиции дети и их семьи подвергались открытым угрозам и преследованиям со стороны оккупантов.
