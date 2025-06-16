'Подарок от хирурга': украинскому военному начали удалять надпись на теле 'Слава России' после плена. Фото

Страна-террорист продолжает доказывать то, что она систематически издевается над украинскими военными, попавшими в плен. Наши медики, в свою очередь, делают все, чтобы ликвидировать последствия жестокой неволи.

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Как рассказал дерматолог Александр Туркевич из проекта "Неопалимые", он начал программу лечения рубцов освобожденного из плена украинского военного. На теле одного из защитников оккупанты выжгли надпись "Слава России".

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"Как выглядит выходной день врача из "Неопалимой". Встал в 6 утра, привел себя в порядок, позавтракал и выехал. Потому что ехать далеко, более 5 часов. Потому что там ждет пациент, который более 15 месяцев назад попал после ранения в плен", - рассказал врач.

Он добавил, что защитник после операции в РФ пришел в себя уже с "подарком" от хирурга.

"Вы подобные этому фото уже видели. Они облетели интернет. Их сделал врач при первичном осмотре после обмена 1000 на 1000. А эти уже сделал я", - добавил он.

Врач подчеркнул, что это отправная точка.

"Отправная точка в нашем путешествии к коже без этих гадких слов! И мы этот путь пройдем вместе Читайте, комментируйте и распространяйте! Мир должен знать!" - резюмировал свое сообщение Александр Туркевич.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными - уже четвертый за неделю. Среди освобожденных - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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