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"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото

Алексей Лютиков
Новости политики
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'Продолжаем забирать наших людей': Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото

В субботу, 14 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Это уже четвертый обмен за текущую неделю.

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В этот раз Украину удалось вернуть многих защитников, кто был в плену еще с 2022 года. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Среди вернувшихся в Украину – воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Глава государства подчеркнул, что продолжается работа над тем, чтобы вернуть домой всех защитников.

"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото
"Продолжаем забирать наших людей": Зеленский сообщил о четвертом за неделю обмене пленными. Фото

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