'Украина превыше всего': появилось эмоциональное видео с освобожденными из плена украинскими военными

14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Украина вернула домой группу военных, которые находились в плену.

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Среди освобожденных – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала ГПСУ.

"Четвертый обмен за неделю: встречаем наших защитников. За каждым из вас молитвы, ожидания, бессонные ночи семей и усилия многих людей. Сегодня – день света и слез радости. Спасибо, что выстояли!" – говорится в сообщении.

На кадрах эмоции переполняют: слезы, объятия, слова, которые невозможно сдержать.

"Украина превыше всего!" – выкрикивают военные с несокрушимым огнем во взгляде.

В рамках договоренностей в Стамбуле домой вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники. Большинство из них – офицеры, значительная часть – моложе 25 лет. Воины воевали на разных направлениях: Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском.

По возвращении все освобожденные украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену. Координационный штаб сообщил, что в ближайшее время планируется следующий этап обмена.

Напомним, 12 июня домой удалось вернуть воинов нашей армии, нацгвардейцев и пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники, которые вернулись из плена, нуждаются в лечении и им обязательно будет оказана необходимая помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, один из освобожденных 12 июня защитников узнал о поле своего ребенка только после того, как вышел из плена. По телефону его возлюбленная рассказала, что родился мальчик и назвали его Артуром.

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