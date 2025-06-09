Обмен пленными: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В понедельник, 9 июня, Украина и Россия начали масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех" в рамках договоренностей в Стамбуле, который будет проходить в несколько этапов и продлится еще ближайшие дни. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

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Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой в результате этого обмена, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

Освобожденные из российского плена 9 июня 2025 года

Ивано-Франковская область

По данным главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук, среди освобожденных военнопленных – двое жителей области:

Андрей Биник из Калушской общины;

Анатолий Тымкив из Ивано-Франковской ТГ.

Ривненская область

Об освобождении двух молодых защитников с Ривненщины сообщил глава Ривненской ОВА Александр Коваль.

Один из них 22-летний старший матрос из Ровненского района.

Другой - 20-летний младший сержант с Сарненщины.

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