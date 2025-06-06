Почти 100% бывших ограниченно пригодных признали пригодными: каковы результаты повторной ВВК и кому разрешили служить

5 июня заканчивается срок повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для граждан Украины, которые ранее имели статус "ограниченно пригодные к военной службе".

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О феноменальных результатах повторной проверки и откуда они взялись, рассказывает OBOZ.UA.

Почти каждый диагноз дает право на службу в тылу

Еще 4 мая 2024 года вступил в силу закон № 3621-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который упразднил понятие "ограниченно пригодный". Остались только пригодные к военной службе и непригодные.

Соответственно, те, кто был признан ограниченно пригодным до 4 мая, должны были, согласно новому предписанию, заново пройти ВВК и уточнить свой статус. Закон дал им на это целых девять месяцев – до 5 февраля 2025 года. Вроде немало – за это время ребенка родить можно. Но уже в январе стало понятно, что 1036 отечественных ВВК с поставленной задачей не справляются – повторную комиссию прошло только 25% ограниченных военнообязанных. И сроки продлили до 5 июня.

И вот этот день настал. Итоги впечатляют.

"Военно-врачебные комиссии признали пригодными к службе 99% ограничено пригодных военнообязанных, имевших такой статус к моменту изменений в законодательстве. При этом около 50% из них признаны пригодными для участия в боевых действиях. Остальные – для службы в тылу", – говорит OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Надо отметить, что 27 апреля 2024 года приказ №402 Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ" был обновлен. А его приложение "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе" заметно расширено. Сейчас в приложении 87 групп болезней (всего – около 5 тысяч различных диагнозов), и почти по каждому заболеванию есть вердикт:

– пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

"Фактически это то, что раньше означало "ограниченно пригодный к военной службе", – говорит OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10 Даниил Михайлов.

Повторная ВВК выявила довольно много уклонистов

В принципе, по новым правилам служить сейчас можно практически с любым диагнозом. Все зависит от тяжести заболевания. Вот, например, вердикты по туберкулезу:

– активная стадия заболевания с выделением бактерий и распадом легочной ткани – непригодный;

– клинически излеченный туберкулез – пригодный к службе в частях обеспечения, ТЦК и так далее;

– есть только "остаточные явления" после излеченного туберкулеза – пригодный.

Или, к примеру, онкология. Те, у кого болезнь на стадии устойчивой ремиссии, – пригодны к военной службе. Непригодны неоперабельные или те, у кого есть метастазы. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл.

Возникает вопрос: а не появилась ли цифра 99% только из-за того, что критерии "пригодный-непригодный" расширены и ВВК признают военнообязанных пригодными по максимуму, так сказать?

"Если это было бы так, то откуда взялись 50% тех, кто признан пригодным для участия в боевых действиях? В общий показатель 99% я не очень верю – наверное, все-таки меньше. Но половина "ограниченно пригодных" этот титул точно купили, вот их и вывели на чистую воду! Кстати, я бы еще смотрела на год установления ограниченной пригодности. Если это после начала полномасштабки – вот 99% точно будет", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

А Федор Вениславский, отмечая, что жалоб на повторные решения ВВК очень мало, прямо говорит: "Это свидетельство того, что значительная часть ограниченно пригодных сомнительно получила такой статус, поскольку это позволяло избежать призыва на воинскую службу".