До какой даты ограниченно пригодные должны пройти ВВК: озвучены дедлайн и алгоритм действий

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 имели статус ограниченно пригодных, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Министерство обороны Украины установило дедлайн для этой категории военнообязанных.

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В ведомстве подчеркивают, что процедура обязательна по мобилизационному законодательству. До какой даты ограниченно пригодные должны перейти ВВК и что для этого нужно, рассказывает OBOZ.UA.

До какой даты ограниченно пригодным нужно пройти ВВК

Все ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 включительно, заявили в Минобороны.

"До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК. Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 получил решение об ограниченной пригодности к военной службе", – говорится в сообщении министерства.

Что необходимо ограниченно пригодным для повторной ВВК

В Министерстве обороны объяснили алгоритм действий военнообязанных, ранее получивших статус ограниченно пригодных.

В частности, для начала необходимо получить направление на ВВК. Это можно сделать в приложении Резерв+ или лично в ТЦК и СП.

После получения направления нужно пройти военно-врачебную комиссию в медицинском учреждении.

В результате военнообязанный получает новый вывод ВВК: пригодный или непригодный.

В Минобороны призвали не медлить и подчеркнули, что указанная процедура обязательна по закону.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее законодательством был установлен дедлайн для прохождения ВВК ограничен пригодными до 4 февраля 2025 года, однако 12 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов продлили его до 5 июня.

В то же время ограниченно пригодные младше 25 лет не обязаны повторно проходить ВВК.

Напомним также, Минобороны Украины в рамках борьбы с коррупцией с 1 апреля запустило электронный кабинет ВВК. Теперь выводы о статусе военнообязанных должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Украинцы с апреля могут пройти медосмотр в любом гражданском медучреждении, а данные будут передаваться в ВВК. Это не связано с походом в ТЦК, говорят в Минобороны.

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