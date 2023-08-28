Кто такая 'коліжанка': значение слова в украинском языке

В последнее время довольно популярным среди украинцев стало слово "коліжанка". Звучит оно довольно благозвучно, поэтому его начали использовать как синоним "коллеги".

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Учительница украинского языка Светлана Шевченко в своем блоге рассказала, кто же такая "коліжанка" и можно ли считать этот термин синонимом к "подруге". Этимология слова уходит в давние времена.

"Коліжанка" происходит из латыни, в частности, от слова "коллегиум", что означает "общество, совместную службу, сотрудничество".

"Коліжанка" – типичное польское слово. Его обычно использовали и в западных областях Украины. Колижанкой называют не только коллегу, но и подругу, приятельницу, знакомую. Употребляют это слово в неформальной, разговорной речи.

Языковед отметила, что в официально-деловом стиле более приемлемым является использование синонимов "коллега" или "подруга".

Кстати, всегда приятно выйти с коллегой на кофе. "Чашка", "філіжанка", "горнятко" и даже "кухлик" – в украинском языке есть много слов, означающих сосуд для подачи напитка. Об особенностях применения синонимов – читайте в материале.

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