По-осеннему прохладные ночи и теплые дни: какой погоды ждать на выходных

В выходные, 21 и 22 сентября, погода в Украине будет сухой, солнечной и теплой днем. Ночи при этом уже будут по-осеннему прохладными.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, а также синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с". – сказано в прогнозе.

Диденко отметила, что синоптическую ситуацию будет определять антициклон.

"Ветер будет восточного и северо-восточного направлений, умеренный или небольшой. Разве что на юге местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", – пишет она.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов, на побережье морей будет 13-18 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров покажут 21-26 градусов тепла, а в Карпатах будет 15-20 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве также не ожидается дождей в ближайшие дни, ветер будет слабый или умеренный, северо-восточный. Температура воздуха в субботу-воскресенье в столице ожидается около +25 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в конце текущей недели (до 22 сентября) на высокогорье Карпат ночью температура может начать опускаться до нуля или какого-нибудь слабого "минуса". На остальной территории погода будет без дождей и заморозков.

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