В Украине в одном из регионов температура может упасть до нуля: синоптики дали прогноз. Карта

В Украине в конце текущей недели (до 22 сентября) на высокогорье Карпат ночью температура может начать опускаться до нуля либо какого-то слабого "минуса". На остальной территории погода будет без дождей и заморозков.

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Соответствующим прогнозом поделилась на своем канале в Telegram синоптик Наталья Диденко. В большинстве областей, как отметила она, в конце недели будет ясно и тепло.

Прогноз от Натальи Диденко на четверг, 19 сентября

О сильном ветре эксперт предупредила жителей восточных, центральных областей и юга. На севере и на западе ветер – максимум умеренный, восточного направления.

19 сентября будет доминировать сухая погода. Только в южных районах Одесщины – дождь, гроза.

Температура воздуха в течение дня предполагается в пределах +20...+26, на Закарпатье и вокруг Карпат +18..+22 градусов.

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно, днем ​​до +24 градусов.

Согласно информации Укргидрометцентра, 19 сентября в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областей оглашен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что осеннее похолодание придет к украинцам в конце сентября, с 23-26 числа.

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