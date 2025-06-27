План со вторым зятем не прошел: в Винницкой области пограничники разоблачили нестандартную схему пересечения границы. Фото

В Винницкой области пограничники разоблачили нестандартную схему пересечения границы военнообязанным. Мужчина пытался выехать из страны под предлогом сопровождения тестя с инвалидностью.

Видео дня

Однако выяснилось, что пенсионера уже "сопровождал" за границу другой его зять, который в Украину так и не вернулся. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

Необычную схему пересечения границы пограничники охарактеризовали как "повторное использование тестя не по назначению".

Согласно сообщению, мужчина призывного возраста пытался пересечь границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский" под предлогом "сопровождения" тестя с инвалидностью.

"На первый взгляд – все гладко: документы в порядке, свидетельство о браке на месте, тесть – как положено, с пенсионным удостоверением. Но история казалась знакомой. Как оказалось, дедушка уже "помогал" выехать другому зятю, который в Украину так и не вернулся. На этот раз схему остановили. Дело передано полиции по признакам уголовного преступления", – отметили в ГПСУ.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали еще 14 организаторов "схем" для уклонистов. Они действовали в нескольких областях нашего государства.

Кроме того, сообщалось, что на Сумщине разоблачили новую схему уклонения от мобилизации и выезда за границу. Организаторы схемы предлагали своим "клиентам" оформление фиктивных диагнозов. "Услуга" стоила 8 тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!