8 тысяч за фиктивный диагноз: на Сумщине разоблачили новую схему уклонения от мобилизации и выезда за границу. Фото

Правоохранители на Сумщине разоблачили схему, по которой мужчинам призывного возраста оформляли несуществующую инвалидность, чтобы люди могли избежать мобилизации и выехать за границу. Такая "услуга" стоила восемь тысяч долларов.

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Об этом рассказала полиция Сумской области. Как отмечается, сейчас задержан один человек, организатор схемы, но "полиция устанавливает других причастных, в частности медработников".

Задержанный – 55-летний "сумчанин с медицинскими связями". Он предлагал оформление фиктивной инвалидности, подделывал документы о стационарном лечении, делал вымышленные диагнозы и медико-социальную экспертизу.

С апреля этого года фигурант проводил "поэтапный сбор необходимых медицинских документов" и дважды на бумагах оформлял лечение одного своего клиента в стационаре. Таким образом он пытался "получить удостоверение инвалида, позволяющее пересекать границу во время военного положения", утверждают правоохранители.

На самом же деле "пациент" не находился на лечении и не получал медицинскую помощь.

Но завершить процесс оформления инвалидности для уклониста подозреваемому помешали правоохранители.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (то есть, содействие незаконной переправке лиц через границу из корыстных побуждений). По указанной статье злоумышленнику грозит 7-9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 847 тыс. грн залога.

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