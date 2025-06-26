Действовали в разных регионах: СБУ и Нацполиция задержали еще 14 организаторов 'схем' для уклонистов. Фото

Сотрудники СБУ и Национальной полиции в шести разных регионах Украины разоблачили организаторов "схем" для уклонистов от мобилизации. Всего задержаны 14 человек, им сообщено о подозрении. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом в четверг, 26 июня, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечается, что дельцы продавали уклонистам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или бегства за границу вне пунктов пропуска.

В Кировоградской области задержаны гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи. Они выдавали мужчинам фиктивные медицинские заключения о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для этого они брали реальные результаты обследований других пациентов.

На Киевщине задержаны заместитель комбата воинской части и его водитель, которые торговали "тыловыми" должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, отдаленные от передовой.

В Черкасской области задержаны медсестра частной больницы и бывший секретарь врачебно-консультативной комиссии, которая уже имеет подозрение за подделку документов. Они продавали справки о наличии инвалидности у родственников своих клиентов. На основании подделки уклонисты надеялись выехать за пределы Украины как сиделки.

На Закарпатье задержаны четверо дельцов, которые продавали военнообязанным маршруты побега в страны Европейского Союза через лес в обход контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области подозрение получил безработный местный, который переводил уклонистов за границу "горными тропами".

На Львовщине задержан делец, который за $8 тыс. обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло "на горячем", когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали преступную группу, которая продавала уклонистам фейковые приложения Дія и Резерв+, а также поддельные документы. Речь идет о фальшивых удостоверениях военнообязанных, справках о прохождении ВВК и бронировании.

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