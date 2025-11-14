Первый снег будет в ноябре? Синоптики предупредили о похолодании в Украине, но есть нюанс

Вторая половина последнего осеннего месяца принесет украинцам похолодание. В некоторых регионах нашей страны ожидается зимняя атмосфера в виде значительного снижения температуры воздуха и снега.

Но это будет кратковременное явление, которое продлится недолго и даже не на всей территории Украины. OBOZ.UA собрал прогнозы синоптиков относительно погоды на конец ноября.

Зимнее дыхание будет ощущаться, но...

Согласно прогнозу метеоролога Наталки Диденко, довольно комфортная температура воздуха будет держаться еще несколько дней, однако, уже со вторника, 18 ноября, стоит ожидать существенного похолодания.

"Вторник – существенное похолодание до небольших "минусов" ночью, а днем до +2 +6 градусов и есть вероятность 19-го ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", – говорится в сообщении.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала, что в середине ноября в Украине ожидается кратковременное "проявление зимы" в виде мокрого снега. Однако, по ее словам, осадки будут непродолжительными, ограниченными отдельными областями и преимущественно будут выпадать ночью, поэтому температура, как для этого времени года, будет оставаться достаточно мягкой.

Птуха объяснила, что снег не будет задерживаться на поверхностях, ведь "в приземном слое воздуха все-таки будут преобладать плюсовые значения температуры".

О снижении температуры воздуха после 20 ноября рассказала и начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Но, по ее словам, снега пока не ожидается.

Она пояснила, что предварительные прогнозы относительно возможного похолодания и снега после 15 ноября связаны с фронтом, который в это время будет ослабляться и отходить с севера.

"То есть на следующей неделе может быть колебания температуры: сначала к более высоким значениям, а на конец недели – снова некоторое снижение", – сказала она и добавила, что это еще не будет означать приход настоящей зимы, ведь показатели будут оставаться несколько выше, чем обычно в этот период.

Напомним, ранее пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в ближайшее время предпосылок для образования снежного покрова на территории Украины не ожидается. Исключением станет лишь высокогорье Карпат, куда может в ноябре прийти "зима".

Как писал OBOZ.UA, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков.

