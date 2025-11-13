В Украину идет снег? Синоптик назвала дату и удивила прогнозом

Во второй декаде ноября погода в Украине продемонстрирует "эпизодическое проявление" зимы в виде мокрого снега. Однако, продлится он всего один день, только в отдельных регионах и только в ночные часы. В общем, несмотря на время года, температурный фон будет оставаться достаточно комфортным. Например, в течение ближайших 5 дней на юге страны дневные температуры стабильно будут превышать отметку +10 градусов. Морозов в эти дни также не прогнозируется.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Могут ли украинцы в середине этого ноября почувствовать дыхание зимы? Несмотря на то, что для этого времени года это вполне нормально, о зиме и ее признаках все же говорить рано, отметила синоптик.

"За счет поступления воздушных масс из северных широт уже могут быть несколько ниже значительные температуры, а если температура будет опускаться ниже нуля, то возможны осадки смешанной фазы, а не просто дождя. Но пока, в ближайшей синоптической перспективе, если говорить о практических показателях, то пока у нас таких значений не ожидается. Наоборот, температура днем в ближайшие трое суток +5... +10 градусов, а 14-15 ноября даже +8... +14 градусов, то есть может быть даже определенное повышение", – объяснила она.

Таким образом, в субботу, 15 ноября, синоптики прогнозируют комфортную погоду "с приятными дневными максимумами".

Однако, в воскресенье, 16 ноября, погодная ситуация может измениться. "Будет заходить атмосферный фронт с севера, поэтому 16-17 ноября в западных и северных областях может быть небольшой дождь с мокрым снегом. Но остальная территория остается без осадков", – предупредила Наталья Птуха.

Синоптик уточнила, что речь не идет о снеге в привычном понимании слова, а лишь о "смешанной фазе", о мокром снеге, который может быть в ночные часы за счет снижения температуры. Он не будет задерживаться на поверхностях, ведь "в приземном слое воздуха все же будут преобладать плюсовые значения температуры". К тому же сейчас речь идет об "эпизодическом проявлении".

Синоптик уточнила, что 16 ноября в ночные часы синоптики прогнозируются 0... +6 градусов, днем +7... +13 градусов. В воскресенье на севере будет прохладнее, +3... +8 градусов, а на юге теплее: ночью +5... +11 градусов, днем +10... +16 градусов.

Хорошая новость также в том, что по крайней мере до понедельника в Украине не ожидается ночных морозов.

Что дальше?

"Можно сказать, что в понедельник снова будет небольшое повышение значений температуры, но в дальнейшем нужно уточнять, потому что, когда начинается перестройка синоптических процессов, очень важно анализировать атмосферные фронты и заранее не нагнетать относительно какого-то снега, ведь все быстро меняется", – подчеркнула синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам до 17 ноября

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до понедельника, 17 ноября. Они демонстрируют существенные изменения погоды в стране, в частности, предусматривают осадки в виде мокрого снега.

В пятницу, 14 ноября, осадков в Украине не прогнозируется. Синоптики обещают погоду с прояснениями. Ночью на большей части территории страны температура будет "плюсовой", +2... +4 градуса, на юге до +6 градусов. В дневные часы прохладнее всего будет на севере, в центре и северо-востоке страны с показателями на уровне +7... +11 градусов. Теплее всего будет на западе, до +14 градусов.

В субботу, 15 ноября, в северной части страны возможны кратковременные дожди, на остальной территории будет царить погода без осадков с прояснениями. Ночные значения температур несколько повысятся. В большинстве регионов они составят +4... +6 градусов, на Харьковщине и Луганщине +2... +4 градуса. Днем воздух будет прогреваться до +7... +11 градусов, на Закарпатье и юге до +14 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, на севере и западе синоптики прогнозируют осадки – в северных регионах дождь с мокрым снегом, на западе кратковременные дожди. Остальная территория страны будет оставаться без осадков. Ночные температуры будут различаться от региона к региону. Прохладнее всего будет на Киевщине, 0... +2 градуса, теплее всего на юге, +8... +10 градусов. В дневные часы наиболее прохладно будет на Сумщине, где ночные и дневные показатели сравняются, +2... +4 градуса. В целом на севере будет +5... +7 градусов. До +9... +11 градусов ожидается на востоке и западе страны, на юге до +15 градусов.

В понедельник, 17 ноября, вместо дождя с мокрым снегом синоптики прогнозируют кратковременные дожди и только на севере и западе страны. При этом ночные температуры не будут пересекать отметку 0 градусов и будут оставаться положительными. На севере и западе ожидается +2... +4 градуса, на востоке и в центре +4... +6 градусов, на юге до +11 градусов. В дневные часы температурный максимум на уровне +16 градусов может быть зафиксирован на юге страны, минимум на уровне +8 градусов на Сумщине.