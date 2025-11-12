Когда в Украине выпадет снег: синоптик дала прогноз, куда придет 'зима' в ноябре

В ближайшее время предпосылок для образования снежного покрова на территории Украины не ожидается. К тому же осадков со снегом синоптики тоже не прогнозируют.

Видео дня

Исключением станет лишь высокогорье Карпат, куда может в ноябре прийти "зима". Об этом рассказала в телеэфире пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Украинцам пока не стоит ждать снегопадов

"Пока таких интенсивных процессов, которые бы в дальнейшем образовывали снежный покров, в ближайшей синоптической перспективе нет", – подчеркнула она.

По словам синоптика, в течение ближайших нескольких дней на большей части территории Украины осадков с мокрым снегом не прогнозируется.

Только в высокогорных районах Карпат во время прохождения атмосферных фронтов возможны смешанные осадки и мокрый снег.

Напомним, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова спрогнозировала, что в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. По ее словам, столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание продлится с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, как свидетельствуют данные MkWeather, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!