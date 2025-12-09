Перестаньте жарить колбаски на сковородке: метод, который сделает их вкуснее и полезнее

Каждый, кто хоть раз готовил колбаски, знает, в чем заключается самая большая проблема: в один момент они сочные и идеальные, а уже в следующий – пересохшие и жесткие.

Именно поэтому кулинарный эксперт Хорхе Томас предлагает другой метод приготовления этого блюда. По его словам, идеальный вариант – это медленно запекать его в духовке на умеренном огне, пишет Express.

Этот метод позволяет специям полностью созреть, гарантируя равномерное прожаривание колбас без растрескивания.

"Выпекание в духовке – лучший вариант для медленного, равномерного приготовления с минимальными усилиями, что сохраняет сочность колбасы внутри и хрустящую оболочку", – сказал он.

Для лучших результатов дайте колбаскам нагреться до комнатной температуры в течение 30 минут перед приготовлением и постоять несколько минут после приготовления, чтобы "зафиксировать сок".

Чтобы приготовить их в духовке, разогрейте прибор до 200°C/180°C с вентилятором/газовой отметки 6, прежде чем осторожно смазать колбаски небольшим количеством оливкового масла для лучшего подрумянивания.

Легкое сбрызгивание оливковым маслом поможет предотвратить липкость, но не переусердствуйте – колбаски по своей природе жирные и будут выделять собственное масло во время процесса приготовления.

Выложите колбаски на противень с антипригарным покрытием или противень, застеленный пергаментной бумагой, распределяя их на определенном расстоянии друг от друга. Затем выпекайте 15-20 минут, время от времени переворачивая их, пока верх не станет хрустящим золотисто-коричневым.

Как только таймер прозвучит, убедитесь, что колбаса полностью приготовлена. Самый надежный способ проверить, полностью ли приготовлены ваши колбасы, – это воспользоваться мясным термометром, который должен показывать внутри 75°C.

Если у вас нет термометра, разрежьте колбасу в самой толстой части – она не должна быть розовой, а сок должен быть прозрачным.

Наконец, дайте кольцу колбаски постоять несколько минут, прежде чем нарезать. Это позволит соку снова впитаться, обеспечивая влажность и нежность кусочка.

