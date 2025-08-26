Как приготовить колбаски во фритюрнице, чтобы получились сочными: одна хитрость

Приготовление колбасок в аэрофритюрнице – это отличная экономия времени, сокращение времени на мытье посуды и, что немаловажно, сокращение расходов по сравнению с разжиганием дорогой духовки. Колбаски в аэрофритюрнице готовятся равномерно и являются гораздо более удобным способом быстрого приготовления пищи.

Видео дня

Они предлагают более здоровый вариант по сравнению с жаркой на сковороде, требуя минимального количества масла. Независимо от того, предпочитаете ли вы острые, традиционные или даже сладкие сорта, вы можете попробовать различные виды колбас на свой вкус. Ища советы по оптимальному приготовлению колбас в аэрофритюрнице, пользователь Кингсли Грэм обратился к группе Facebook Air Fryer Cooking за советами экспертов, спрашивая: "Какие рецепты вы предлагаете для приготовления колбас в аэрофритюрнице?".

Многочисленные участники группы настаивали на том, что для достижения наилучших результатов решающим является то, чтобы колбаски ненадолго настоялись перед тем, как погрузиться в воду.

По их словам, нужно оставить их на некоторое время, иначе из них вытечет весь сок.

Шеф-повар Деван из Braised and Deglazed подчеркивает важность дать колбаскам отдохнуть после приготовления не менее трех минут, прежде чем нарезать их.

Период покоя позволяет мясному соку остыть и загустеть, что замедляет его вытекание из колбасы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить наваристый сырный суп с колбасками для обеда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.