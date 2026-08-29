Пенопласт уходит в прошлое? Чем можно заменить толстый слой утеплителя

В Украине до сих пор для наружной теплоизоляции жилья используют толстый слой пенопласта – обычно это пенополистирольные плиты. На сегодняшний день это считается одним из самых дешевых вариантов. Однако на современном рынке это не единственный вариант, и у него есть свои недостатки. В первую очередь это размер утеплителя. А вот польские строители советуют вместо пенополистирола использовать для утепления жилья тонкие вакуумные панели.

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Панель в поперечнике всего два сантиметра вместо 17 – это не только выигрыш в размерах, пишет польское издание Onet. Вакуумные панели также "гарантируют значительно лучшие тепловые характеристики". Но использовать их можно не везде.

О чем речь

Польские строители называют такие изделия VIP-панелями. Это не аббревиатура от английского выражения Very Important Person, означающего "очень важное лицо". В данном случае это сокращение от "вакуумные изоляционные панели". Это панели, изготовленные из группы материалов, известных именно своей сверхвысокой теплоизоляцией.

Такие панели состоят из микропористого ядра и герметичного корпуса, из которого удаляется воздух. Это создает внутри панели условия, близкие к вакууму, что значительно снижает теплопередачу. Поэтому VIP-панели обладают гораздо лучшими теплоизоляционными характеристиками, чем традиционные теплоизоляционные материалы.

Коэффициент теплопроводности вакуумных панелей составляет около 0,006–0,008 Вт. Для сравнения: этот же коэффициент для полистирола составляет около 0,038–0,042 Вт. Таким образом, VIP-панель толщиной 20 мм может обеспечить теплоизоляцию, эквивалентную 170 мм толщины обычной EPS-плиты из полистирола.

Всегда ли это лучше

Да, очень тонкий слой такого материала уменьшает теплопотери лучше, чем толстая полистирольная плита. Однако "VIP-панели не решают всех проблем", отмечают строители.

Вакуумные панели можно использовать там, где традиционная изоляция недостаточна. Это касается, например, старых зданий, где увеличение толщины стен, пола или крыши уже невозможно. Также вакуумные панели хорошо подходят для утепления многоквартирных домов и исторических зданий – с целью недопущения кардинального изменения толщины фасада.

Недостатки

Однако у VIP-панелей есть довольно серьезный недостаток. Это высокая цена. В настоящее время один квадратный метр вакуумной плиты толщиной 20 мм стоит около 250 – 400 злотых (это 3 – 3,7 тыс. грн. по текущему курсу – OBOZ.UA), что в разы дороже традиционного полистирола.

Еще один недостаток вакуумных панелей – их материал очень чувствителен к механическим повреждениям. Поскольку внутри панели находится вакуум, ее нельзя резать, сверлить или иным образом повреждать. Панели обычно просто приклеивают к стенам.

А стена, в которую нельзя сверлить, забивать гвозди и т. п., понравится далеко не всем владельцам жилья.

Долговечность

Еще один недостаток вакуумных панелей – их недолговечность. Доказано, что современные VIP-панели сохраняют свои исходные параметры изоляции максимум 30 лет (хотя некоторые технологии с активными газонепроницаемыми барьерами остаются стабильными немного дольше). В свою очередь, EPS-плиты не теряют своих свойств ни при повреждении, ни в результате длительной эксплуатации.

"Учитывая все это, маловероятно, что VIP-панели завоюют строительный рынок в ближайшие годы. Есть много признаков того, что они останутся отдельным решением, которое будут выбирать только для требовательных, специфических проектов", – считают в Оnet.

Как сообщал OBOZ.UA, даже при морозах до -30 °C дом можно сохранить тёплым без огромных счетов за отопление, если правильно организовать теплоизоляцию и обогрев. В Норвегии делают ставку прежде всего на качественное утепление жилья, энергоэффективные системы отопления и минимизацию теплопотерь.

Напомним, украинцам советовали заранее готовить жилье к следующему отопительному сезону. В частности, рекомендовали проверить уплотнители на окнах, обслужить котлы и заранее позаботиться об утеплении стен и герметизации межпанельных швов.

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