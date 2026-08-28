Как «согреть» дом при -30 °C без огромных счетов: секрет норвежской энергоэффективности

Даже при морозах до -30 °C дом можно поддерживать в тепле без огромных счетов за отопление, если правильно организовать теплоизоляцию и обогрев. В Норвегии делают ставку прежде всего на качественную теплоизоляцию жилья, энергоэффективные системы отопления и минимизацию теплопотерь, а не на постоянное увеличение мощности обогревателей, что позволяет комфортно ходить в футболке даже в самые холодные дни.

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Об этом пишет The Guardian. Примерно две трети норвежских домохозяйств пользуются тепловыми насосами, что делает страну одним из мировых лидеров по распространению этой технологии.

В чём заключается норвежский подход

Норвежцы прежде всего стараются не допустить значительных потерь тепла. Именно поэтому при строительстве и утеплении домов особое внимание уделяют стенам, крыше, полу, окнам и герметичности конструкций.

Такой подход позволяет сократить количество энергии, необходимой для поддержания комфортной температуры внутри помещения. Если тёплый воздух не уходит наружу через щели или недостаточно утеплённые конструкции, системе отопления не приходится постоянно работать на максимальной мощности.

Одним из популярных решений в Норвегии являются тепловые насосы. Они переносят тепло из окружающей среды внутрь помещения, поэтому могут использоваться даже в холодную погоду. В зависимости от конкретной модели система способна работать при температуре −20…−25 °C.

В то же время норвежские дома отапливаются не только тепловыми насосами. Также используютсяэлектрические системы и дровяные печи, а выбор зависит от особенностей конкретного жилья.

Почему теплого пола недостаточно

Теплый пол может обеспечивать комфортную температуру, но сам по себе не делает дом энергоэффективным. Если дом плохо утеплен, значительная часть вырабатываемого тепла будет быстро теряться, а для компенсации этих потерь придется тратить больше электроэнергии или другого топлива.

Поэтому логика норвежского подхода заключается в том, чтобы сначала максимально сократить теплопотери, а уже после этого определить оптимальную систему отопления. В хорошо утепленном доме даже относительно умеренного обогрева может быть достаточно для поддержания комфортной температуры.

Специалисты советуют учитывать энергоэффективность ещё на этапе проектирования или модернизации жилья. Качественная изоляция стен, крыши и пола, современные окна и устранение сквозняков могут существенно повлиять на потребление энергии.

Итак, главный принцип норвежского подхода — не производить как можно больше тепла, а прежде всего не позволять ему быстро покидать дом. Именно сочетание хорошей теплоизоляции и правильно подобранного отопления помогает поддерживать комфорт даже во время сильных морозов и в то же время контролировать расходы.

Напомним, украинцам советовали заранее готовить жилье к следующему отопительному сезону. В частности, рекомендовали проверить уплотнители на окнах, обслужить котлы и заранее позаботиться об утеплении стен и герметизации межпанельных швов.

Как писал OBOZ.UA, эксперты объяснили особенности использования теплого пола в качестве основного источника отопления. В то же время электрический теплый пол имеет свои особенности, которые стоит учитывать при выборе его в качестве основного источника обогрева жилья.

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