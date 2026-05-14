Украинцам рекомендуют готовиться к следующей зиме: что может сделать каждый уже сейчас. Инструкция

Подготовка к зиме в современных реалиях – важный процесс, который частично ложится на плечи украинцев. Лучше всего будет разделить усилия на несколько ключевых направлений, среди которых забота об энергонезависимости, термомодернизация жилья и обеспечение продуктовых запасов.

Видео дня

OBOZ.UA собрал главное, о чем нужно позаботиться при подготовке к следующей зиме. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рекомендует заниматься этим уже сейчас. Весна – идеальное время для начала подготовки, поскольку световой день длиннее, а на рынке оборудования обычно наблюдается сезонное затишье перед осенним ажиотажем.

С чего можно начать подготовку к зиме

Провести технический аудит и обслуживание оборудования:

ревизия окон – весеннее мытье окон это отличный повод проверить состояние уплотнителей, если они рассохлись – их стоит заменить сейчас, чтобы зимой не было сквозняков;

обслуживание котлов – если у вас индивидуальное отопление, проведите ежегодное ТО именно весной, это гарантирует, что система не подведет в октябре;

гидроизоляция и швы – если зимой у вас промерзали стены или были сквозняки, сейчас время для наружного утепления или технической герметизации межпанельных швов;

ТО кондиционеров – провести очистку фильтров кондиционеров и проверить уровень фреона, ведь многие современные кондиционеры могут работать на обогрев ;

; ТО обогревателей – проверить исправность бытового электрического обогревателя можно с помощью визуального осмотра целостности кабеля и вилки, герметичности корпуса (масляные радиаторы) и исправности нагревательных элементов (обогреватели с открытой спиралью или керамические панели).

(масляные радиаторы) и (обогреватели с открытой спиралью или керамические панели). проверка и замена аккумуляторов – если у вас уже есть зарядные станции или фонари, проверьте их емкость, аккумуляторы, деградировавшие за прошлую зиму, лучше заменить сейчас .

Инвестиции в новое оборудование

Инвестиции в оборудование именно сейчас – стратегически правильный шаг. Ведь ажиотаж спал, ассортимент на складах обновился, а цены часто ниже, чем будут в октябре.

Перечень приоритетной техники и оборудования, которые стоит приобрести уже сегодня:

зарядные станции – выбирайте модели с аккумуляторами типа LiFePO4 (литий-железо-фосфатные), они выдерживают более 3000 циклов зарядки (это около 10 лет ежедневного использования ) и намного безопаснее обычных литиевых;

) и намного безопаснее обычных литиевых; гибридные инверторы – если у вас есть возможность внести изменения в электропроводку, лучше приобрести гибридный инвертор и отдельные блоки аккумуляторов, это надежнее и дешевле в пересчете на 1 кВт энергии, чем готовые портативные станции;

в пересчете на 1 кВт энергии, чем готовые портативные станции; солнечные панели – даже небольшие панели на балконе позволят за световой день полностью зарядить большой павербанк или небольшую станцию.

Кроме техники, весна лучшее время для покупки товаров "пассивной" подготовки. Сейчас на складах обычно есть остатки со скидками, а цены еще не подскочили перед осенним сезоном.

Вот на что стоит обратить внимание:

одежда для экстремальных условий и материалы для быстрого утепления:

– термобелье;



– туристические спальные мешки;



– химические грелки;



– водяные грелки;



– туристические газовые баллоны;

энергонезависимость дома:

– теплоотражающие экраны за батареи;



– энергосберегающая пленка на окна;



– уплотнители для дверей и окон.

Также могут пригодиться сухие шампунь, влажные салфетки и одноразовые души. Это позволит поддерживать гигиену, если не будет горячей воды или она будет в дефиците.

Спиртовые таблетки идеально подходят для быстрого подогрева чашки чая или металлической чашки без использования большой горелки. А термосы и термопосуда позволят хранить уже нагретую еду и напитки.

О каких запасах нужно позаботиться заранее

Бытовые запасы – критически важный элемент безопасности и стабильности. Вот перечень того, о чем стоит подготовить:

вода: – питьевая вода – рассчитывайте минимум 3 литра на человека в сутки, в пластике вода обычно хранится 6-12 месяцев; – техническая вода – создайте запас для слива унитаза, мытья рук и тому подобное;

питание: – готовые блюда – консервированные каши с мясом, качественные тушенки, овощные рагу в банках; источники быстрой энергии – орехи, сухофрукты, мед, шоколад, энергетические батончики; бакалея – рис, гречка, макароны твердых сортов;

гигиена, медицина и бытовые расходники: – влажные салфетки; – запас бумажных изделий – туалетная бумага, бумажные полотенца и т.д; – аптечка; – мусорные пакеты – если канализация не будет работать, большие прочные пакеты станут необходимостью для утилизации отходов; – спички, зажигалки;

психологический комфорт: – книги, настольные игры, головоломки – когда нет света и интернета, мозгу нужна активность; – запас корма для животных – если у вас есть домашние любимцы, сделайте для них запас уже сейчас.



Что можно сделать на уровне подъезда или дома

Это стратегически самый важный, но и самый тяжелый, уровень подготовки. Самостоятельно выжить можно, но обеспечить базовый комфорт (воду в кранах, тепло в системе и работающую канализацию) можно только коллективно.

Вот что стоит инициировать на уровне соседей уже сейчас:

энергетическая устойчивость дома: – установка мощного генератора или инверторной системы; – солнечные панели на крыше;



тепловой контур и энергоаудит: – утепление мест общего пользования; изоляция труб в подвале;



водоснабжение и канализация: – система автоматического сброса воды – чтобы система отопления не замерзла и не лопнула в случае полной остановки циркуляции; – запас технической воды для общего пользования;

организация коммуникации и общих пространств: обустройство укрытия/подвала – установка там розеток, подключенных к общему генератору, организация мест для сидения и отдыха; чат дома; списки уязвимых групп – нужно знать, в каких квартирах живут одинокие люди, пожилые люди или люди с инвалидностью; создание "тревожного бюджета" дома на случай срочного ремонта генератора или закупки горючего зимой.



Ранее OBOZ.UA писал о том, будут ли выключать свет украинцам летом. Эксперты объяснили, что может повлиять на ситуацию

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!