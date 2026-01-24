Печальная весть: на фронте погиб Герой из Ивано-Франковщины. Фото

К сожалению, Украина до сих пор теряет на войне с российскими оккупантами своих лучших сыновей. Так, очередная горькая весть о потере поступила в Делятин, что на Ивано-Франковщине. Украинский защитник Андрей Романец, который ранее считался пропавшим без вести, оказался погибшим.

Ему навсегда осталось 36 лет. Печальную весть о гибели Героя подтвердили власти местной общины.

Что известно о Герое

Старший сержант Андрей Сергеевич Романец родился в августе 1988 года, подавляющее большинство своей жизни проживал именно в Делятине. Мужчина служил пулеметчиком механизированного отделения механизированного батальона 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Более года военнослужащий считался пропавшим без вести, однако, к сожалению, нашелся среди погибших.

Андрей погиб 7 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания, связанного с защитой Украины от российских захватчиков, в районе поселка Максимовка Волновахского района Донецкой области.

У воина дома остались жена и двое детей. Родные вспоминают Андрея как искреннего, доброго и преданного своему делу человека, который всегда без колебаний готов был прийти на помощь.

Другие Герои страны

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из поселка Боровая Киевской области Евгений Верес. Сердце храброго украинца остановилось 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Роман Кравченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 января.

