Навсегда 27: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Верес. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из поселка Боровая Киевской области Евгений Верес. Сердце храброго украинца остановилось 20 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Во время выполнения боевого задания, смертью храбрых погиб защитник Украины Евгений Верес", – говорится в сообщении.

Воин родился 10 октября 1998 года в поселке Боровая Фастовского района. Получил среднее образование в местной школе. В 2017 году окончил Высшее коммерческое училище Киевского национального торгово-экономического университета и получил профессию повара. До 2019 года Евгений работал по специальности.

В 2019 году по собственному желанию был принят на военную службу. Прошел обучение и получил звание младшего сержанта.

С первых дней полномасштабного вторжения Евгений Верес защищал Родину в должности командира минометного отделения огневой поддержки. За отличную службу неоднократно был отмечен наградами. К сожалению, 20 января 2026 года Герой погиб в Донецкой области.

"В скорби остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка и большая любящая семья, друзья. Разделяем с семьей боль невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

