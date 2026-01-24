Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Кравченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Роман Кравченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Еще одна болезненная потеря... Прощаемся с погибшим Героем Романом Кравченко", – говорится в сообщении.

Военный был мастером-электриком и оператором БПЛА 156-й отдельной механизированной бригады. Верный военной присяге и украинскому народу, он мужественно выполнял свой долг в борьбе за свободу и независимость нашего государства.

К сожалению, воин погиб 15 января 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Константиновка, Донецкой области.

"Разделяем с семьей боль утраты. Искренние соболезнования родным, близким и собратьям", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона 13 января погиб военный из Макарова Киевской области Ярослав Коба. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

