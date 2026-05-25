Патрульные полицейские завершили курс обучения на полигоне: какие навыки получили. Фото

Украинские патрульные из разных подразделений и областей прошли курс подготовки "Активный стрелок". Во время учений правоохранители отрабатывали тактику, взаимодействие в командах, эвакуацию раненых и навыки в критических ситуациях.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Там отметили, что программу курса разработали, используя лучший опыт международных партнеров.

Участие в подготовке приняли 30 инструкторов управлений патрульной полиции и 30 полицейских групп оперативного реагирования. Во время учений они работали в условиях, максимально приближенных к реальной службе.

Программа курса охватила несколько направлений подготовки. В частности тактическую медицину и сценарии эвакуации раненых. Также полицейские учились элементам ближнего боя в ограниченном пространстве (CQB) и противодействия "активному стрелку".

Отдельное внимание уделили огневой подготовке. Правоохранители отрабатывали стрельбу из-за укрытия, работу в группах и перемещение во время выполнения задач. Кроме этого, в программу вошли система рукопашного боя и оборонительная тактика "Три уровня самообороны" (3RC).

В Департаменте патрульной полиции отметили, что учения были максимально приближены к реальным условиям службы. Полицейские совершенствовали алгоритмы действий и работу в командах, а также навыки, от которых могут зависеть жизнь и безопасность людей.

Первые учения патрульных на полигоне

В начале мая в Украине стартовали двухнедельные тактические учения на полигонах для патрульных полицейских. Они имели целью подготовить правоохранителей к эффективным действиям как в районах вблизи линии фронта, так и при защите гражданского населения в тылу.

В программе учений были тренировки по огневой подготовке, тактической медицине и психологической выносливости с участием инструкторов Нацгвардии, в частности бойцов полка "Азов", которые имеют боевой опыт. Учебный курс завершается экзаменом с моделированием реальных ситуаций, которые могут возникать во время службы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МВД Игорь Клименко заявлял, что после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования, а такжепрограммы подготовки патрульных. Кроме того, он настаивает, чтобы должности заместителей по служебной подготовке в подразделениях занимали только лица с боевым опытом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!