Патрульные полицейские начали проходить обучение на полигоне: первые подробности

В Украине начались тактические учения на полигонах для патрульных полицейских. Цель заключается в подготовке правоохранителей к эффективной реакции от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских в тылу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. После апрельского теракта в Киеве министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял о необходимости усиления подготовки патрульных полицейских.

Патрульные полицейские проводят обучение

В ведомстве отмечают, что полицейские совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической устойчивости. Особенностью программы является привлечение инструкторов из 1 и 2 корпусов Национальной гвардии Украины (в том числе и полка "Азов"), которые имеют боевой опыт.

"Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что работник полиции – он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", – подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Курс учений длится две недели, говорят в МВД. В конце курса каждый правоохранитель сдаст экзамен с моделированием реальных обстоятельств и сценариев, которые могут возникнуть во время несения службы.

На полигонах отрабатываются следующие сценарии:

Огневая подготовка и тактика (отработка сценариев в замкнутом пространстве, штурм помещений и задержание вооруженных преступников в составе групп);

(отработка сценариев в замкнутом пространстве, штурм помещений и задержание вооруженных преступников в составе групп); Психологическая выносливость (прохождение полосы препятствий под звуки взрывов, имитацию полетов дронов и огонь);

(прохождение полосы препятствий под звуки взрывов, имитацию полетов дронов и огонь); Тактическая медицина (обновление навыков остановки критических кровотечений и эвакуации раненых, ведь патрульные часто первыми прибывают на места обстрелов).

Особый акцент учений, как объясняют в МВД, делается на психологической устойчивости. Боевые инструктуры объясняют это тем, что в критической ситуации решающее значение имеет не только физподготовка, но и способность быстро анализировать обстановку и действовать без паники.

"В условиях войны именно патрульные полицейские часто первыми прибывают на место обстрелов, терактов или чрезвычайных происшествий, поэтому от их действий напрямую зависит жизнь людей в первые минуты после атаки", – говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

Напомним, ранее Игорь Клименко заявлял, что в Национальной полиции будут проводить более тщательную подготовку личного состава, дополнительные учения и инструктажи. Основное внимание будет уделено психологической готовности действовать в экстремальных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, также глава правоохранительного ведомства заявлял, что после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования, а такжепрограммы подготовки патрульных. Кроме того, он настаивает, чтобы должности заместителей по служебной подготовке в подразделениях занимали только лица с боевым опытом.

