Парламент принял закон о ежедневной Минуте молчания, – вице-спикер Елена Кондратюк

Законопроект №14144 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно чествования памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии РФ" был принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Предложенные изменения в украинское законодательство лишь регламентируют проведение ежедневной Минуты молчания в девять часов утра. За указанный проект закона проголосовали 314 народных избранников.

Об этом сообщила инициатор законопроекта вице-спикер Елена Кондратюк. Соавторами документа стали еще 55 народных депутатов из всех фракций.

Что предлагает проект Закона

"Этим законопроектом мы создаем технические условия и стандарты, по которым может происходить Минута молчания. В частности, в Кодекс гражданской защиты Украины вносятся изменения, которые развязывают руки местным властям и позволяют использовать общенациональную систему оповещения для ежедневного объявления Минуты молчания", – сообщила вице-спикер.

Кроме того, по ее словам, Закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" дополняется новой частью, которая регламентирует единый подход к организации и распространению Минуты молчания.

Отметим, что по процедуре законопроект еще должен быть проголосован во втором чтении и в целом.

О чем речь

"Это законопроект Ирины Цыбух, Героини Украины посмертно, госпитальерки, девушки, которой навсегда осталось 25. Она начала переосмысливать культуру памяти и культуру чествования погибших", – отметила Елена Кондратюк.

Также это законопроект активистов из общественной организации "Почти", которые занимаются популяризацией Минуты молчания ежедневно в 9 утра, "законопроект тысяч мам и пап, жен, мужей, сестер и братьев, детей, оставшихся сиротами" – добавила вице-спикер.

Уже много украинских городов, бизнесов, учреждений и государственных органов присоединились к проведению ежедневной Минуты молчания, потому что "культура памяти распространяется не принуждением, а мягкой адвокацией", пояснила госчиновница.

Что предшествовало

Напомним, как в Киеве мужчина выразил недовольство из-за того, что в центре города останавливают движение транспорта во время минуты молчания, а Крещатик, по его словам, "превратили в кладбище". Однако после волны возмущения неблагодарный украинец быстро извинился за свои слова и поведение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине водителей штрафуют за игнорирование Минуты молчания, и первые нарушители получили наказание уже в феврале этого года. Каждый, кто не остановится по требованию полиции в 9:00, может быть оштрафован.

