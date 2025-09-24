'Превратили Крещатик в кладбище': мужчина возмутился из-за минуты молчания в Киеве, но ему быстро пришлось извиняться. Видео

В Киеве мужчина выразил недовольство из-за того, что в центре города останавливают движение транспорта во время минуты молчания, а Крещатик, по его словам, "превратили в кладбище". Однако после волны возмущения в соцсетях он быстро извинился.

Видео дня

Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях. Кроме того, ранее блогер жаловался из-за запрета разговаривать на русском.

Что известно

Что известно, так, в Telegram-каналах было распространено видео, на котором водитель автомобиля, проезжая по улице Крещатик, прокомментировал решение городских властей об остановке транспорта в 9:00 во время минуты молчания.

"Теперь минута молчания на Крещатике будет – "обязаловка" (водитель записывал видео на русском. Ред.). Что могу сказать: мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс – больше похожий на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди в 9:00 каждое утро останавливались, занимались "показухой". Как это принято на западе Украины – теперь уже в Киеве хотят сделать тоже самое. Самое смешное, что есть люди, которые поддерживают эту историю (остановку движения транспорта в 9:00. – Ред.)", – заявил на видео мужчина.

Стоит добавить несколько моментов – после волны критики и возмущения блогер, а речь идет именно о нем, записал новое видео с извинениями, заявив, что его "не так поняли". По его словам, он имел в виду, что "это было нужно было делать не в 9:00, а каждый день".

В сети также напомнили, что перед этим он ранее жаловался на книжный магазин "Сенс", и обратился к омбудсмену, из-за того, что в заведении на входе размещена табличка "нельзя говорить по русски". Мужчина заявил, что его это очень возмутило и он решил эту проблему "устранить".

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева местный житель громко слушал русскую музыку в квартире дома. Кроме того, он выкрикивал в адрес украинских военных "Слава России" и показывал непристойные жесты.

