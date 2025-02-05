Украинцев начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: для кого предусмотрено наказание

В Украине водителей штрафуют за игнорирование минуты молчания, и первые нарушители уже получили наказание. Теперь каждый, кто не остановится по требованию полиции в 9:00, может быть оштрафован на 510 гривен.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Ривненской области. Первый случай был зафиксирован в Ривне 1 февраля. 30-летний водитель Volkswagen Passat проигнорировал жест регулировщика и продолжил движение во время минуты молчания в центре города.

Камеры системы "Безопасный город Ривне" зафиксировали нарушения, после чего полиция оперативно установила личность водителя. Нарушитель объяснил, что спешил по делам, однако это не освободило его от ответственности. Правоохранители выписали штраф в 510 гривен, поскольку водитель нарушил требование регулятора по остановке.

Согласно законодательству, полиция имеет право останавливать движение в минуту молчания, и игнорирование этого является административным правонарушением. Основная цель такого мероприятия – чествование погибших и напоминание обществу о потерях, которые несет страна в войне.

Однако не все водители понимают важность этой традиции, поэтому полиция вынуждена вводить более жесткие меры контроля. Согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП, штраф в 510 гривен могут получить также водители, которые:

игнорируют сигналы регулятора;

проезжают на запретный жест или светофор;

не останавливают транспорт в общественных местах по требованию полиции;

пользуются телефоном во время движения без минигарнитуры.

В Киеве уже утвержден перечень мер по усилению контроля за минутой молчания. В частности, в общественном транспорте могут ввести уведомления о начале минуты молчания, чтобы пассажиры и водители могли своевременно остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2025 года в Польше вступили в силу более строгие штрафы для водителей, которые достигают 600 тысяч гривен, а за серьезные нарушения возможно заключение до двух лет. Наибольшее наказание грозит за вождение в состоянии опьянения и значительное превышение скорости.

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