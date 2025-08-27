Папу не дождались трое детей: в боях за Украину погиб Герой из Светловодска

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливо развязанной войне. На этот раз на днях печальная весть пришла в Светловодск, что на Кировоградщине. Погиб военный Семен Котов.

Об этом сообщили в Светловодской городской территориальной громаде. У погибшего осталось трое детей. Герою навсегда 44 года.

"В борьбе за свободу и независимость Украины погиб Котов Семен Семенович. Светловодская община склоняет головы в скорби и выражает искренние слова поддержки и соболезнования семье и близким воина. Мы разделяем вашу боль и низко кланяемся светлой памяти нашего земляка. Его подвиг навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и станет примером для будущих поколений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 28-го августа в 9:00 на центральной площади города состоится церемония прощания с погибшим защитником Котовым Семеном.

"Призываем присоединиться и достойно почтить память Героя, проведя его в последний путь. Вечная слава и память Герою. Герои не умирают. Они живут в нашей памяти и нашей свободе", – резюмировали печальную весть в громаде.

Что известно о Герое

Семен Семенович родился 7 апреля 1981 года в пгт Ноглики (Сахалинская область, РФ). В пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Светловодск. Здесь учился в школе №3 (ныне – Лицей "Интеллект"), где окончил 11 классов.

Получил специальность юриста в кооперативном техникуме экономики и права. Впоследствии получил высшее образование в Открытом международном университете развития человека "Украина", получив квалификацию бакалавра по автомобильному транспорту.

В мирной жизни работал перевозчиком.

Воинский путь Героя

Семен Котов связан с полком "Азов", в составе которого он нес службу в 2014–2016 и 2018–2020 годах. С началом полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, он добровольно вступил в территориальную оборону Киева.

С декабря 2022 проходил службу в составе 67-й бригады, где выполнял боевые задачи на Харьковском направлении. Занимал должность командира 4-й самоходной артиллерийской батареи артиллерийского дивизиона в звании лейтенанта.

За мужество и самоотверженность отмечен многочисленными наградами: нагрудным знаком "Золотой крест", знаком отличия "За доблесть", знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

24 августа 2025 года, в День Независимости Украины, выполняя боевое задание, Семен Семенович отдал свою жизнь за Родину. У погибшего Героя остались жена, трое детей, мать, брат и сестра. Для родных он был любящим сыном, мужем и отцом, для друзей – надежной опорой, для побратимов – примером мужества и отваги.

Герои войны в Украине

Страна-террорист продолжает убивать украинских правоохранителей, которые несут службу в Донецкой области. 22 августа 2025 года в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских из Прикарпатья.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

