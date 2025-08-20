Навсегда 38: на фронте погиб военный с Киевщины Федор Радько. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"К сожалению, снова трагическая весть для нашей общины – на войне погиб Герой, защитник Украины Федор Радько", – говорится в сообщении.

Младший сержант Федор Радько с позывным "Фед" родился 23 июля 1987 года в городе Сумы. В 2023 году переехал в г. Ирпень, в том же году вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

После подписания контракта он быстро овладел военным делом, стал профессионалом и учил других, передавая не только знания, но и уверенность в себе. В составе роты огневой поддержки бригады "Рубеж" воевал на горячих направлениях – Спорное, Макеевка, Лиманский, Покровский. Всегда выполнял самые сложные задачи и никогда не отказывал в помощи.

Во время выхода с позиции, 14 августа, группа Федора попала в засаду вражеской диверсионной группы. Несмотря на численное превосходство противника, он принял бой – мужественно и до последнего вздоха. "Фед" погиб как настоящий Герой – с оружием в руках, защищая своих собратьев, родную землю и наше будущее.

Что известно о воине

Федор был добрым, искренним, всегда готовым поддержать собратьев и поделиться верой в победу. Его оптимизм и внутренняя сила вдохновляли и добавляли мужества другим даже в самые трудные минуты.

"У него остались мать, отец и сестра. Примите наши искренние соболезнования", – добавила Макеева.

Прощание с Героем Федором Радько состоится в четверг, 21 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она отдала самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

