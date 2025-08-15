Одной из первых вошла в группу ПВО 'Бучанские ведьмы': на фронте погибла военная Наталья Ильницкая. Фото

На фронте 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Военная отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Видео дня

Вечная память и слава защитнице Украины! Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Печальная весть

"Героиня возвращается в Ирпень на щите... 10 августа, выполняя боевое задание на востоке, погибла наша защитница – Наталья Ильницкая", – говорится в сообщении.

Защитница Украины родилась в Ворзеле, однако большую часть жизни прожила в Ирпене. Более десяти лет работала в компании "Экософт". После вражеских ударов по предприятию в марте 2022 собственноручно помогала расчищать завалы. Позже она вступила в Бучанское ДФТГ и вошла в число первых четырех бойцов мобильно-огневой группы ПВО "Бучанские ведьмы".

Бок о бок с побратимами и сестрами она стояла на страже неба Киевщины, сбивая вражеские дроны и спасая жизни мирных жителей. Впоследствии Наталья присоединилась к Силам территориальной обороны ВСУ, прошла сложные военные учения за рубежом. Наибольшие потери нанесла врагу в полку БПЛА "Ахиллес".

"Ей было всего 47 лет, но в эти годы уместилось столько мужества, отваги и любви к Украине, сколько хватило бы на несколько жизней ... У нее остались двое детей, мама, брат и муж, который и сейчас продолжает службу в рядах Вооруженных сил Украины. Ее имя навсегда впишется в книгу Героев Ирпенской общины и Украины", – добавил Маркушин.

Герои войны в Украине

11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречухи из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Гура. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 февраля 2025 года.

