Больше не нуждается в искусственной вентиляции легких: появились новые данные о состоянии Папы Римского

Состояние здоровья госпитализированного Папы Римского Франциска продолжает улучшаться, ему больше не нужна искусственная вентиляция легких. Понтифик даже смог уже отслужить мессу.

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Поскольку его состояние стабильное, дальнейшая информация о его здоровье ожидается не раньше следующей недели. Об этом 19 марта сообщил Зал печати Святого престола, передает Vatican News.

"Подтверждено, что клиническое состояние Святейшего Отца улучшается. Ему приостановили неинвазивную механическую вентиляцию легких, также он меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии", – говорится в сообщении.

Врачи отметили, что легочные инфекции Папы "находятся под контролем, хотя и не ликвидированы", а показатели анализов Франциска находятся в пределах нормы.

В ватиканской пресс-службе уточнили, что понтифик продолжает проходить двигательную и дыхательную физиотерапию, дающую хорошие результаты.

Кроме того, отмечается, что этим утром Франциск отслужил мессу по случаю католического праздника – дня святого Иосифа.

Напомним, что в январе Папа Римский заболел бронхитом, а 14 февраля его госпитализировали в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, поскольку болезнь приняла хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него была выявлена двусторонняя пневмония, а также начальная почечная недостаточность. 88-летнему Папе делали переливание крови из-за связанного с анемией низкого уровня тромбоцитов. А 28 февраля стало известно, что состояние дыхания Франциска ухудшилось из-за бронхоспазма.

В воскресенье, 16 марта, Ватикан опубликовал фото Папы Римского Франциска впервые после госпитализации, отметив, что его состояние стабильное, и ему становится все лучше.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск дал понять, что планирует остаться в должности, несмотря на состояние здоровья. В больнице он утвердил новый трехлетний процесс реформ в католической церкви.

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